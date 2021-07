Anitta dá cima de jogador de vôlei de praia do Brasil

A cantora Anitta elogiou com uma vontade de quero mais a foto do jogador de vôlei de praia brasileiro Vinícius Freitas. Em uma foto do atleta, Anitta comentou que “adora vôlei de praia”. Os fãs logo marcaram Vinícius que não acreditou no que leu.

Logo, os internautas avisaram Anitta que o jogador namora o médico Rafael Helmer. Vinícius levou a cantada na brincadeira e trocou mensagens com a Poderosa. Ele e o namorado aproveitaram para divulgar que são fãs da Poderosa. “Quer me matar? Hahahha”, disse Vinícius.

Vinícius e Anitta ainda conversaram no direct do Instagram. “Num brinca com meu coração não, mulher”, escreveu Vinícius, enquanto Anitta deu risadas e pediu para o atleta “arrasar” nos Jogos Olímpicos de Tóquio.