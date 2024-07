Alan se lesiona e está fora da estreia da seleção masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris

O Brasil não contará com um dos seus principais jogadores na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris. O oposto Alan Souza, que vinha sentindo dores na panturrilha esquerda, foi vetado pelo departamento médico e não poderá atuar na partida contra a Itália, neste sábado (27), às 8h (horário de Brasília).

Segundo o portal Web Vôlei, a decisão de afastar o atleta foi tomada após novos exames e avaliação da equipe médica. Apesar do susto, Alan não será cortado da competição e terá seu caso reavaliado diariamente. Os médicos são otimistas quanto à sua recuperação e esperam tê-lo de volta em breve.

Na última quarta-feira (24), outro atleta importante da seleção masculina também sentiu dores. Leal sofreu entorse no tornozelo e precisou deixar o treino da equipe. A Confederação Brasileira de Vôlei informou que a entorse não foi grave, mas o jogador precisou passar por outros exames.

A ausência de Alan representa um desfalque significativo para a seleção brasileira, que vinha contando com o jogador para ser uma das principais armas no ataque. Nos últimos amistosos contra a Alemanha, Alan ficou como opção no banco de reservas, com o irmão Darlan assumindo a titularidade.

Com a ausência do oposto, o técnico Bernardinho será obrigado a fazer uma alteração na equipe titular. Segundo o regulamento da FIVB, a seleção brasileira poderá acionar o 13º jogador, e Honorato é o nome deverá substituir Alan. No entanto, a troca pode ser desfeita caso o atleta se recupere a tempo.

O Brasil está no Grupo B, com Polônia, Itália e Egito, e estreia contra a Itália neste sábado, às 8h (horário de Brasília).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)