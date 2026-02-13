Olimpíada de Inverno: Nicole Silveira termina primeiro dia do skeleton em 12º lugar Ela volta para a pista às 14 horas (horário de Brasília) deste sábado para as duas últimas baterias Estadão Conteúdo 13.02.26 15h22 Nicole Silveira (Helena Petry/COB) A brasileira Nicole Silveira terminou o primeiro dia do skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno em 12º lugar, com 1min55s78 na soma de duas descidas em Cortina DAmpezzo. Ela volta para a pista às 14 horas (horário de Brasília) deste sábado para as duas últimas baterias. A gaúcha de 31 anos, que se mudou para o Canadá aos sete, detém a melhor colocação de uma piloto latino-americana em Olimpíadas, com o 13º lugar alcançado nos Jogos de Pequim-2022, sua estreia olímpica. O objetivo é ao menos superar a própria marca. "Eu tive dificuldades com essa pista em novembro. Meu objetivo era ter largadas fortes e melhorar as descidas. Estou confiante para o dia de amanhã", disse a piloto à CazéTV. "A largada e algumas curvas podem ser melhoradas, mas o jogo é consistência. Nesta temporada, mentalmente, eu tive dificuldades, porque vivi altos e baixos. Tive que recuperar minha cabeça por causa de um tombo, estou feliz por ter essa consistência." Na competição olímpica da modalidade, a classificação final é definida pela soma dos tempos de todas as quatro descidas. A austríaca Janine Flock, que bateu o recorde da pista ao anotar 57s22 na segunda bateria, é quem lidera a prova no momento, com 1min54s48, à frente das alemãs Susanne Kreher (1min54s52) e Jacqueline Pfeifer (1min54s61). Nicole foi a sétima a descer na primeira bateria. O controle durante a descida não foi perfeito, tanto que a brasileira chegou a bater na parede durante o trajeto, o que prejudicou seu tempo final. De qualquer forma, ela melhorou o desempenhou em relação aos treinos, nos quais não havia conseguido sair da casa dos 58 segundos, e fez o tempo de 57s93. Com isso, ficou em 13º lugar. A piloto mais veloz da rodada inicial foi Flock, que anotou 57s22, seguida por Kreher (57s24) e pela britânica Tabitha Stoecker (57s40). Nicole mostrou evolução na segunda descida e diminuiu em oito segundos seu tempo na pista. Ao atingir 122,95 km/h e completar o trajeto em 57s85, chegou a ficar em primeiro lugar, com tempo somado de 1min55s78. Ela foi a 13ª a descer, mas em ordem decrescente da classificação da primeira bateria, portanto desceu antes das favoritas voltarem à pista. De qualquer forma, a brasileira conseguiu ganhar uma posição e ficou com a 12ª colocação da classificação geral. Janine Flock e Susanne Kreher se mantiveram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, mas Tabitha Stoecker perdeu o terceiro lugar para Jacqueline Pfeifer. 