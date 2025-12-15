Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Oleksandr Usyk prevê a 'morte' de Jake Paul na luta de sexta-feira contra Anthony Joshua

Estadão Conteúdo

Oleksandr Usyk, atual campeão mundial dos pesos pesados pelo CMB, FIB e OMB, demonstrou toda sua preocupação com a luta de sexta-feira entre o ex-campeão Anthony Joshua e Jake Paul, em Miami. O ucraniano afirmou temer pela integridade física do youtuber.

"Se o Joshua quiser, ele pode matar esse cara. Joshua é campeão olímpico e foi duas vezes campeão mundial. Tem quase dois metros e pesa mais de 120 quilos. O Jake Paul é atleta, mas também é youtuber, é showman. Rezo para que tudo termine bem, pois quero lutar com ele (Paul) no octógono", afirmou Usyk, campeão olímpico em Londres/2012 e invicto no profissional após 24 lutas.

Jake Paul, de 28 anos, soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados.

Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional.

Joshua não luta desde setembro do ano passado, quando foi nocauteado pelo britânico Daniel Dubois. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres, o britânico, de 36 anos, soma 28 vitórias (25 nocautes) e quatro derrotas. Ele tem um acordo ainda não assinado para enfrentar o compatriota Tyson Fury em setembro do ano que vem. Antes disso, cada um vai fazer mais uma luta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Jake Paul

Anthony Joshua

Oleksandr Usyk
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

FUTEBOL

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

15.12.25 10h10

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda