Oleksandr Usyk prevê a 'morte' de Jake Paul na luta de sexta-feira contra Anthony Joshua Estadão Conteúdo 15.12.25 18h18 Oleksandr Usyk, atual campeão mundial dos pesos pesados pelo CMB, FIB e OMB, demonstrou toda sua preocupação com a luta de sexta-feira entre o ex-campeão Anthony Joshua e Jake Paul, em Miami. O ucraniano afirmou temer pela integridade física do youtuber. "Se o Joshua quiser, ele pode matar esse cara. Joshua é campeão olímpico e foi duas vezes campeão mundial. Tem quase dois metros e pesa mais de 120 quilos. O Jake Paul é atleta, mas também é youtuber, é showman. Rezo para que tudo termine bem, pois quero lutar com ele (Paul) no octógono", afirmou Usyk, campeão olímpico em Londres/2012 e invicto no profissional após 24 lutas. Jake Paul, de 28 anos, soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados. Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional. Joshua não luta desde setembro do ano passado, quando foi nocauteado pelo britânico Daniel Dubois. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres, o britânico, de 36 anos, soma 28 vitórias (25 nocautes) e quatro derrotas. Ele tem um acordo ainda não assinado para enfrentar o compatriota Tyson Fury em setembro do ano que vem. Antes disso, cada um vai fazer mais uma luta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Jake Paul Anthony Joshua Oleksandr Usyk COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01