Oficial: Vasco suspende o contrato do atacante colombiano Gustavo Torres

O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira, que decidiu suspender o contrato do atacante Gustavo Torres. A decisão foi selada em comum acordo entre ambas as partes. Com isso, o colombiano, que tinha contrato de empréstimo até dezembro de 2021, estava fora dos planos da nova comissão técnica e se despede do Gigante da Colina. A tendência é que o jogador retorne ao Atlético Nacional (COL), clube que detém seus direitos econômicos.

Recomendado pelo então técnico português Ricardo Sá Pinto, o atacante não agradou à torcida e não conseguiu ter boas atuações com a camisa do Vasco. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o atleta não teve sequência e perdeu ainda mais espaço no elenco, não atuando sob o comando do comandante na reta final do Brasileirão.



Ao longo da última temporada, o colombiano entrou em campo em onze oportunidades e deu uma assistência no jogo contra São Paulo, no Morumbi. A última vez em que atuou foi diante do Palmeiras, em São Januário, em novembro de 2021.

No próximo sábado, o Vasco volta a campo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O adversário será o Nova Iguaçu, às 18h (de Brasília), sábado, em São Januário. A partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco cruz-maltino.