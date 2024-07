Corrida e caminhada em Belém: veja quais são as próximas provas de 2024 e como se inscrever

As caminhadas e corridas de rua estão se tornando uma atividade física cada vez mais comum, desde crianças até os com mais idades praticando tais exercícios físico. No Pará, mais especificamente em Belém e região metropolitana, estes esportes estão ganhando muitos adeptos. Em locais públicos da capital paraense, como na Av. João Paulo II e no Portal da Amazônia, você sempre encontrará alguém caminhando ou correndo.

Nesse sentido, todos os anos há vários eventos de corridas e caminhada pelas cidades de Belém ou até mesmo dentro de locais de esporte, como o caso da Corridinha do Círio, em outubro, no Estádio Mangueirão.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas informações sobre as próximas caminhadas e corridas que serão realizadas ainda em 2024. Veja a lista:

Corrida Campeão dos Campeões (agosto)

A Corrida Campeão dos Campeões terá um percurso de aproximadamente 7km pela capital paraense, Belém. O trajeto e local de largada serão divulgados no site ChipBelém em até 3 dias antes do evento. Para se inscrever, clique aqui.

Data: 11 de agosto de 2024

Horário de largada: 6h

Local: Estádio Leônidas de Castro (Curuzú) - Av. Alm. Barroso, 654 - bairro Marco.

Para se inscrever, clique aqui.

Entrega de Kits

Dias: 08 e 09 de agosto

Local: A definir

Horário para retirada: 09h às 18h.

O que precisa ter para retirar o kit:

Comprovante de inscrição

Documento com foto (podendo ser digital)

Para retirar kit de terceiros:

Documento original, xerox ou foto do documento do atleta.

Observações:

Não haverá entrega de kit no dia do evento e nem após ele.

O atleta não terá direito a nenhum tipo de estorno/reembolso caso não retire seu kit nos dias marcados para a entrega.

O corredor não poderá realizar a trocar de camisa devido. O tamanho é escolhido pelo próprio atleta ao realizar sua inscrição.

Consultar o Regulamento disponível no site oficial do evento.

Corrida 9 anos La Carrera (agosto)

A Corrida 9 anos La Carrera terá um distância de 9Km e caminhada 3,5k por Belém. O trajeto e local de largada serão divulgados no site ChipBelém em até 3 dias antes do evento. Para se inscrever, clique aqui.

Data: 17 de agosto de 2024

Horário de largada: 05:30

Local: Ver-o-Rio - Av. Malrechal Hermes, 1374 - bairro Umarizal

Observações:

Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se numa única modalidade.

É fundamental que o corredor leia o Regulamento Oficial, disponível nas informações sobre a corrida, para ter conhecimento das Regras Gerais do evento

3ª Corrida Pedro Teixeira (setembro)

A 3ª Corrida Pedro Teixeira terá uma distância de aproximadamente 5Km e 10km. O evento é em celebração dos 182 anos do batalhão e 10 anos do Comando Militar do Norte. Para se inscrever, clique aqui.

Data: 01 de setembro de 2024

Horário de largada: 06h

Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva - Av. Alm. Barroso, nº 4421, bairro Souza

Observações:

O trajeto e local de largada serão divulgados na aba específica sobre o evento no site ChipBelém em até 3 dias antes do evento

O participante devidamente inscrito na etapa deverá estar no local de largada com pelo menos 30 minutos de antecedência, ocasião que serão dadas as instruções finais pelo cerimonial.

É fundamental que o corredor leia o Regulamento Oficial, disponível nas informações sobre a corrida, para ter conhecimento das Regras Gerais do evento

1ª Corrida Santíssima Trindade (setembro)

A 1ª Corrida Santíssima Trindade terá uma distância de 7km. Para se inscrever, clique aqui.

Data: 08 de setembro de 2024

Horário de largada: 06h

Local: Portal da Amazônia, bairro Jurunas

Kit de Participação

Não haverá entrega de Kit de Participação no dia do EVENTO, nem após o término do EVENTO.

A camisa do evento é uma cortesia da organização e poderá ter tamanhos variados para que o (a) atleta escolha durante o processo de inscrição ou após efetuar o pagamento. Após o encerramento das inscrições através do site do evento não será possível realizar qualquer alteração no tamanho da camisa escolhida.

Observações:

Para participar o atleta deve ter 18 anos completos;

O percurso será divulgado na aba específica sobre o evento no site ChipBelém em até 3 dias antes do evento;

O participante não poderá transferir a inscrição para outro atleta;

Caso o inscrito solicite seu reembolso de inscrição o mesmo só poderá ser solicitado até 7 dias da realização da inscrição;

É fundamental que o corredor leia o Regulamento Oficial, disponível nas informações sobre a corrida, para ter conhecimento das Regras Gerais do evento.

Corrida do Círio (outubro)

Tradição paraense, a Corrida do Círio ocorre todos os anos, em outubro, em alusão ao Círio de Nazaré. Realizada pelo Grupo Liberal, o evento é uma grande celebração do esporte e da qualidade de vida durante a maior festa do povo paraense.

Além da corrida, o há a caminhada e Corridinha do Círio, esta última exclusivamente para crianças e adolescentes. Geralmente, a corrida, caminhada e Corridinha do Círio ocorrem no final do mês de outubro após a grande procissão de Nossa Senhora de Nazaré. Normalmente, a largada e chegada tanto da corrida quanto da caminhada se dá no Portal da Amazônia, no bairro Jurunas.

Até o momento, o site oficial ainda não disponibilizou informações sobre a 39ª edição em 2024. Assim, é aconselhável verificar o site periodicamente.

Circuito de Corrida de Rua Santander - Etapa Belém (novembro)

Onde: Portal da Amazônia, bairro Jurunas

Quando: 10 de novembro de 2024

Horário de largada: 6h

Distância: 5km

Valor da inscrição: R$ 25,00

Entrega de Kits

Data: 9 de novembro

Horário para retirada: 10h30 às 18h

Local: Centauro Boulevard Shopping, Piso 3 - Av. Visconde de Souza Franco, nº 776

Corrida Infantil

A corrida infantil é gratuita e limita-se a 100 vagas, atendidas por ordem de chegada. Das 6h30 às 8h, com as inscrições feita no local.

Para mais informações, acesse o site oficial sobre o Circuito de Corrida de Rua Santander.

12º Circuito de Corridas OAB/PA - Etapa Belém (dezembro)

O 12º Circuito de Corridas OAB/PA - Etapa Belém terá com as distâncias de 10KM e 21KM. Para se inscrever, clique aqui.

Data: 01 de dezembro de 2024

Horário de largada: 05h

Local de largada e chegada: Associação Rural da Pecuária do Pará - ARPP, localizada na Av. João Paulo II, Bairro Castanheira, conforme percurso detalhado no site do evento.

Observações:

O atleta deve ter 18 anos completos;

Cada atleta pode participar do evento inscrevendo-se exclusivamente em única categoria a depender da idade;

É fundamental que o corredor leia o Regulamento Oficial, disponível nas informações sobre a corrida, para ter conhecimento das Regras Gerais do evento

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)