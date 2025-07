O que Guardiola está fazendo para reestruturar o City e concluir temporada com título mundial

Apesar de temer que o Mundial de Clubes "destrua" a próxima temporada do Manchester City, Pep Guardiola levou a equipe a ser a única do torneio a se classificar para o mata-mata com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Nesta segunda-feira, o time inglês enfrenta o saudita Al-Hilal na tentativa de, cumprindo a fama de favorito, chegar às quartas de final da competição.

Para um clube em fim de um ano com calendário cheio, o desempenho na primeira etapa do Mundial saiu melhor do que a encomenda. Além de derrotar os azarões Wydad e Al-Ain, o Manchester City goleou ainda a Juventus, que também estava invicta, por 5 a 2, e sacramentou sua liderança no Grupo G.

Os resultados foram acima também do que o elenco apresentou durante o restante da temporada. Soberano do futebol inglês e um dos principais clubes do mundo nos últimos anos, o Manchester City não conseguiu repetir a boa atuação em 2024-25 e, pela primeira vez desde 2017, completou um ano sem erguer taças.

O Mundial surge como um redentor para a equipe. Classificado por conta da Champions League de 2022-23, o clube pode, enfim, conquistar um título, que quase veio com a Copa a Inglaterra, em maio. "Do ponto de vista do técnico, vou perder dois meses da próxima temporada? Sim. Vamos perder descanso? Sim, mas é o que é. Merecemos pelo que fizemos no passado estar aqui, então vamos fazer o nosso melhor possível", afirmou Guardiola.

Visando o título mundial, o espanhol tenta manter o clima leve no vestiário. Apesar dos treinos e dos jogos, Guardiola deu aos jogadores tempo para descansar - o campeonato está ocorrendo no período em que os atletas estariam de férias.

"Fazemos bons treinamentos, depois piscina, conversar, praia, eu digo a eles para estarem alertas com tubarões, jogar golfe, churrasco de vez em quando, um bom vinho, quase todas as famílias estão aqui. A energia é na hora do treino e do jogo, depois, estão livres para fazer o que quiserem", contou.

É dele também que vem a iniciativa para alterações no elenco para a próxima temporada. Para não repetir o ano sem títulos, o Manchester City trouxe quatro reforços para 2025-26: os badalados meias Reijnders e Cherki, o lateral-esquerdo Aït-Nouri e o goleiro Bettinelli.

Uma das intenções principais é achar um substituto para Kevin de Bruyne, que deixou o time inglês, onde atuava desde 2015, pelo italiano Napoli. O meia anunciou a saída em abril, e atuará com a nova camisa pelos próximos dois anos. Vindo do Milan, Reijnders chega ao City como melhor meia do Campeonato Italiano e é o nome que promete cumprir a função do antigo ídolo. Ele jogou em duas oportunidades no Mundial de Clubes, ainda sem participação em gols.

Cherki, por sua vez, saiu do Olympique de Marseille como uma das grandes promessas do futebol europeu. Jovem, marcou 20 gols em 44 jogos na última temporada pelo clube francês e, com o novo time, já marcou um gol nos três jogos dos quais participou no Mundial. O algeriano Aït-Nouri chega para resolver o problema na lateral esquerda da equipe, já há anos defasada.

Os novos integrantes têm ainda o papel de renovar o elenco em idade. Apesar dos 33 anos de Bettinelli, que puxam a idade média da equipe para cima, Reijnders, Cherki e Aït-Nouri, de 26, 21 e 24 anos, respectivamente, ajudam a manter o número nos atuais 26,7 anos, de acordo com o Transfermarkt.

Manchester City e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 22h (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Caso avance, o clube inglês enfrentará o Fluminense, que venceu a Inter de Milão nesta tarde, na próxima sexta-feira, nas quartas de final.