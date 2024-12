O que Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR e Bragantino precisam para evitar rebaixamento?

A 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para este domingo (8), promete fortes emoções, com todos os jogos acontecendo simultaneamente às 16h. Além da disputa pelo título entre Botafogo e Palmeiras, quatro equipes batalharão para evitar a última vaga no Z4, garantindo permanência na elite nacional em 2025.

Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino e Fluminense entram em campo com chances de permanecer na Série A. Contudo, para um deles, o destino será a Série B no próximo ano.

Confronto Direto

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, em um jogo crucial e sem público. A vitória de qualquer um dos lados garante a permanência.

Cenários

Atlético-MG: Com 44 pontos, chega a 45 em caso de empate e 47 se vencer.

Athletico-PR: Com 42 pontos, pode ir a 43 com empate e 45 com vitória.

Fluminense: Com 43 pontos, alcança 44 em caso de empate e 46 se vencer.

Bragantino: Com 41 pontos, sobe para 42 se empatar e para 44 em caso de vitória.

Saldo de gols

Antes da rodada, Atlético-MG e Bragantino possuem saldo negativo de oito gols. Um cenário em que o Bragantino vença e o Atlético-MG perca pode rebaixar o time mineiro devido a um saldo ainda mais desfavorável.

QUEM ESTÁ CAINDO?

Até os 15 minutos do 2º Tempo dos jogos, os resultados eram os seguintes:

Atlético-MG 0 x 0 Athletico-PR

Palmeiras 0 x 1 Fluminense

Bragantino 3 x 1 Criciúma

Com isto, com os resultados até 15 minutos do 2º tempo, quem está sendo rebaixado é o clube paranaense.