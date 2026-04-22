O que acontece com o Remo após vitória sobre o Bahia? Confira os próximos jogos Leão Azul abre vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vitória por 3 a 1 Hannah Franco 22.04.26 21h29 Marcelinho, jogador do Remo, comemorando gol durante partida contra o Bahia pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (HONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Clube do Remo deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Bahia por 3 a 1, nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mesmo atuando fora de casa, o time paraense se impôs e construiu uma vantagem significativa no confronto de ida da quinta fase. Com o resultado, o Leão Azul chega ao jogo de volta em posição confortável, podendo administrar o placar diante da torcida, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida decisiva está marcada para o dia 13 de maio, às 21h30 (de Brasília). VEJA MAIS Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa A vitória foi construída com gols de Tchamba, Yago Pikachu, em cobrança de pênalti após falha do goleiro adversário, e Alef Manga. O Bahia descontou com Willian José. O que o Remo precisa para se classificar? Com a vantagem de dois gols construída fora de casa, o Remo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que ainda assim garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o Bahia vença por dois gols de diferença, a decisão da vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Já uma vitória por três ou mais gols classifica diretamente a equipe baiana. Quando será o jogo de volta entre Remo e Bahia? O confronto decisivo entre Remo e Bahia está agendado para o dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Como foi a vitória do Remo na Fonte Nova? O Remo surpreendeu o Bahia ao abrir o placar ainda no primeiro tempo, com Tchamba. Pouco depois, Willian José empatou para os donos da casa. Na etapa final, o Leão Azul voltou a ser eficiente. Yago Pikachu recolocou o time em vantagem em cobrança de pênalti, e Alef Manga ampliou nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1. O duelo foi disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, sem registro de expulsões. Pelo lado do Bahia, Luciano Juba e Caio Alexandre receberam cartões amarelos. Qual é o próximo jogo do Remo? Antes da decisão pela Copa do Brasil, o Remo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Cruzeiro no sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no estádio Banpará Baenão, em Belém. Além disso, o clube já tem outros compromissos programados nas próximas semanas, incluindo partidas pela Copa Verde e pelo Brasileirão, enquanto mantém o foco na busca pela classificação no torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do brasil clube do remo série a bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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