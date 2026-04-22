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O que acontece com o Remo após vitória sobre o Bahia? Confira os próximos jogos

Leão Azul abre vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vitória por 3 a 1

Hannah Franco
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Marcelinho, jogador do Remo, comemorando gol durante partida contra o Bahia pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (HONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Clube do Remo deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Bahia por 3 a 1, nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mesmo atuando fora de casa, o time paraense se impôs e construiu uma vantagem significativa no confronto de ida da quinta fase.

Com o resultado, o Leão Azul chega ao jogo de volta em posição confortável, podendo administrar o placar diante da torcida, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida decisiva está marcada para o dia 13 de maio, às 21h30 (de Brasília).

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A vitória foi construída com gols de Tchamba, Yago Pikachu, em cobrança de pênalti após falha do goleiro adversário, e Alef Manga. O Bahia descontou com Willian José.

O que o Remo precisa para se classificar?

Com a vantagem de dois gols construída fora de casa, o Remo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que ainda assim garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Caso o Bahia vença por dois gols de diferença, a decisão da vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Já uma vitória por três ou mais gols classifica diretamente a equipe baiana.

Quando será o jogo de volta entre Remo e Bahia?

O confronto decisivo entre Remo e Bahia está agendado para o dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Como foi a vitória do Remo na Fonte Nova?

O Remo surpreendeu o Bahia ao abrir o placar ainda no primeiro tempo, com Tchamba. Pouco depois, Willian José empatou para os donos da casa.

Na etapa final, o Leão Azul voltou a ser eficiente. Yago Pikachu recolocou o time em vantagem em cobrança de pênalti, e Alef Manga ampliou nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1.

O duelo foi disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, sem registro de expulsões. Pelo lado do Bahia, Luciano Juba e Caio Alexandre receberam cartões amarelos.

Qual é o próximo jogo do Remo?

Antes da decisão pela Copa do Brasil, o Remo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Cruzeiro no sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no estádio Banpará Baenão, em Belém.

Além disso, o clube já tem outros compromissos programados nas próximas semanas, incluindo partidas pela Copa Verde e pelo Brasileirão, enquanto mantém o foco na busca pela classificação no torneio nacional.

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