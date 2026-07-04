Novorizontino vence Atlético-GO com gol de letra e retoma liderança da Série B Estadão Conteúdo 04.07.26 18h11 O Novorizontino está de volta ao topo da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tigre confirmou a boa fase ao vencer o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 16ª rodada, alcançando a décima partida consecutiva sem derrota e reassumindo a liderança da competição. Com o resultado, a equipe de Novo Horizonte chegou aos 30 pontos, mesma pontuação do Criciúma, mas leva vantagem no saldo de gols. Já o Atlético-GO estacionou nos 21 pontos e caiu para a 12ª colocação na tabela. O Novorizontino foi superior desde os primeiros minutos e controlou as ações, embora o primeiro tempo tenha sido de poucas oportunidades claras. A primeira chegada de perigo aconteceu com Robson, que apareceu livre na segunda trave, mas não conseguiu completar para o gol. Aos 33, o domínio foi transformado em vantagem. Após passe de Reidiney, Luís Oyama encontrou espaço na intermediária e acertou um chute rasteiro. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede, sem chances para Paulo Vitor. O Atlético-GO tentou reagir ainda antes do intervalo, mas encontrou dificuldades para criar chances contra a defesa do Tigre. Nos acréscimos, Rômulo quase ampliou em finalização cruzada, defendida pelo goleiro rubro-negro. Na etapa final, o Novorizontino manteve o controle da partida e passou a transformar a superioridade em gols. Aos 21 minutos, Luís Oyama chegou novamente à linha de fundo e cruzou para Juninho, que finalizou cruzado. Robson apareceu no meio da pequena área e, de letra, desviou para marcar um dos gols mais bonitos da rodada. Sem conseguir esboçar reação, o Atlético-GO viu o time da casa fechar a goleada aos 35 minutos. Vinicius Paiva fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Rômulo, que dominou livre dentro da área e finalizou com categoria. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, decretando o 3 a 0. Mesmo com a vantagem construída, o Novorizontino seguiu pressionando até o apito final e criou outras oportunidades para ampliar. A atuação confirmou o excelente momento da equipe, que retoma a liderança da Série B e reforça a condição de candidata ao acesso. Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Operário no domingo (12), às 11h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No mesmo dia, às 18h, o Atlético-GO pega o Fortaleza, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). FICHA TÉCNICA NOVORIZONTINO 3 X 0 ATLÉTICO-GO NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia (Alvariño), Patrick e Maykon; Luís Oyama, Léo Naldi (Matheus Bianqui) e Rômulo; Reidiney (Juninho), Robson (Carlão) e Vinícius Paiva (Nicolas Careca). Técnico: Enderson Moreira. ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon (Felipe Guimarães), Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Gustavo Daniel); Leandro Vilela (Assis), Cristiano e Guilherme Marques; Bruno José (Léo Jacó), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Gabriel Pelé). Técnico: Renan Brito. GOLS - Luís Oyama, aos 33 minutos do primeiro tempo. Robson, aos 21, e Rômulo, aos 35 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Castrillón e Juninho (Novorizontino); Gustavo Coutinho (Atlético-GO) ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) RENDA - R$ 22.440,00 PÚBLICO - 1.626 torcedores LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Novorizontino Atlético-GO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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