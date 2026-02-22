Novorizontino encontra gol nos acréscimos e elimina o Santos no Paulistão Estadão Conteúdo 22.02.26 18h32 Dono da melhor campanha da primeira fase do Paulistão, o Novorizontino derrotou o Santos na tarde deste domingo (28), atuando no estádio Dr Jorge Ismael de Biasi. A equipe de Enderson Moreira encontrou um gol nos acréscimos do segundo tempo, com Léo Naldi anotando de cabeça. O time do interior chega às semifinais da competição com a vantagem de decidir em casa. Agora resta a definição do jogo entre Portuguesa e Corinthians, que acontece às 20h30, no estádio do Canindé. A primeira etapa começou com pouca inspiração de ambas as equipes. Em um dos lances mais polêmicos do embate, aos 15 minutos, Tavinho recebeu pelo lado esquerdo e finalizou. Mas o lateral santista Escobar se jogou contra a bola, que bateu em seu braço esquerdo e saiu pela linha de fundo. O VAR analisou e mandou o jogo seguir. Poucos minutos mais tarde, Gabigol recebeu dentro da área, mas foi bloqueado pela defesa do Novorizontino. O embate continuou sem muitos lances de perigo, com o time alvinegro tendo mais posse de bola, enquanto a equipe do interior tentava aproveitar os contra-ataques. Nos minutos finais, o duelo finalmente esquentou. Aos 39 minutos, Robson ganhou dos zagueiros dentro da área e cabeceou com muito perigo. Pouco mais tarde, o Santos deu a resposta. Gabigol foi lançado no meio e acabou travado pelo goleiro Jordi. A bola sobrou para Neymar, que tocou para Rony. O número 11 soltou a pancada, mas Dantas afastou o perigo e evitou o gol. Aos 45, Neymar recebeu passe no campo de defesa e acabou entregando nos pés de Tavinho. O meio-campista do Novorizontino invadiu a área e tocou para Rômulo, que apenas empurrou para o fundo das redes de Gabriel Brazão. O camisa 10 chegou ao quinto gol no campeonato estadual. Com a desvantagem no placar, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma mudança no intervalo, colocando o garoto Gabriel Bontempo no lugar de Gabriel Menino. Assim como na primeira etapa, o Santos até conseguiu manter a posse de bola, mas não apresentou perigo ao goleiro Jordi nos minutos iniciais. Os donos da casa tiveram a chance de aumentar o placar aos 09 minutos. Robson recebeu passe de Rômulo e chutou para ótima defesa de Gabriel Brazão. No rebote, o próprio camisa 11 do Novorizontino mandou longe da meta. A equipe do litoral conseguiu a primeira grande jogada do segundo tempo apenas aos 15 minutos. Rony e Neymar protagonizaram boa troca de passes de calcanhar e a bola ficou para Barreal. O argentino limpou a marcação e finalizou com muito perigo. O lance ainda contou com desvio da zaga adversária. A alteração que Vojvoda fez no intervalo de partida surtiu efeito aos 19 minutos. Igor Vinícius fez boa jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro. Gabriel Barbosa furou e a bola sobrou limpa para Gabriel Bontempo. O garoto da base santista bateu no canto direito do arqueiro e empatou a partida. Com o empate no placar, o Novorizontino sentiu o golpe e viu o alvinegro pressionar nos minutos seguintes. Em um dos lances, Neymar tabelou com Gabriel Barbosa e recebeu dentro da área. O goleiro saiu bem e tirou a bola dos pés do craque. Aos 33 minutos, Neymar teve mais uma chance, dessa vez em bola parada. O camisa 10 cobrou falta bem próxima à linha de fundo e bateu direto. Jordi se esticou e evitou outro gol do gigante paulista. O ex-botafoguense Luís Oyama teve boa oportunidade para colocar os mandantes novamente em vantagem no placar. Aos 38 da etapa complementar, o volante pegou a sobra na entrada da área e tentou colocar no ângulo esquerdo de Brazão, mas acabou mandando para fora. A equipe de Vojvoda teve duas últimas chances nos acréscimos. Moisés se desvencilhou da marcação e chutou com perigo. E, pouco depois, Neymar pegou na entrada da área e bateu fraco, para fácil defesa do arqueiro. Quando tudo parecia encaminhar para as cobranças de pênalti, o atacante Vinícius Paiva fez uma grande jogada pelo lado direito e cruzou na medida para o volante Léo Naldi. O meio-campista ganhou da marcação e mandou para o fundo das redes de Gabriel Brazão. FICHA TÉCNICA GRÊMIO NOVORIZONTINO 2 X 1 SANTOS NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Caio Dantas); Luís Oyama (Eduardo Brock), Léo Naldi, Titi Ortíz (Matheus Bianqui), Rômulo (Juninho) e Tavinho (Vinicíus Paiva); Robson. Técnico: Enderson Moreira. SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, Adonis Frías e Escobar; Willian Arão, Gabriel Menino (Gabriel Bontempo) e Barreal (Moisés); Neymar, Rony (Miguelito) e Gabriel Barbosa (Thaciano). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Rômulo aos 45 do primeiro tempo. Gabriel Bontempo aos 19 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Enderson Moreira e Juninho (Novorizontino). Luan Peres (Santos) ÁRBITRO: Flávio Rodrigues de Souza (SP) RENDA: R$ 1,05 milhão PÚBLICO: 10.417 torcedores LOCAL: Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). 