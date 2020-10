Novo técnico! Cruzeiro acerta com Felipão até o final de 2022

Depois de uma busca intensa por um treinador, após a demissão de Ney Franco, o Cruzeiro convenceu Luiz Felipe Scolari a voltar ao clube. O técnico pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira chegou a dizer “não” pela primeira vez, no início desta semana, mas depois acabou aceitando o convite e assinando até o fim de 2022.

A direção do clube foi até o Rio Grande do Sul negociar com o treinador e conseguiu acertar sua contratação. Ao lado do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, Felipão diz que seu objetivo é seguir por muitos anos no clube.

- Não queremos só este ano. Queremos este ano que está terminando, queremos 2021, 2022 e 2023. Vou estar com vocês dando tudo aquilo que posso dar com a minha contribuição do meu conhecimento, de amizades e tudo aquilo que o Cruzeiro me deu também. Conto com vocês também - disse o técnico em vídeo divulgado pelo clube.

Felipão ao lado de dirigentes do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Natural de Passo Fundo (RS), Felipão tem um currículo extremamente vitorioso, com 27 títulos conquistados ao longo da carreira. Entre eles destacam-se: Copa do Mundo (2002), Copa das Confederações (2013), Copa Libertadores (1995 e 1999), Recopa Sul-Americana (1996), Campeonato Brasileiro (1996 e 2018), Copa do Brasil (1991, 1994 e 2012), Liga Chinesa (2015, 2016 e 2017) e Liga Uzbeque (2009).

Antes de comandar a Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, com 100% de aproveitamento, Luiz Felipe Scolari esteve à frente da equipe celeste nos anos de 2000 e 2001, tendo sido campeão da Copa Sul-Minas, em 2001.

Além de todos esses títulos, o treinador também levou a Seleção de Portugal à final inédita da Eurocopa, em 2004, quando ficou com o vice-campeonato. Recentemente, em 2018, dirigiu o Palmeiras que se sagrou campeão brasileiro. Nos 21 jogos sob seu comando, a agremiação paulista teve 84% de aproveitamento.

Ficha técnica - FelipãoNome: Luiz Felipe ScolariNascimento: 09/11/1948Naturalidade: Passo Fundo (RS)Carreira: CSA (1982), Juventude (1983), Brasil-RS (1983 e 1984), Al Shabab – Riyadah (1984 e 1985), Pelotas-RS (1986), Juventude-RS (1986 e 1987), Grêmio (1987), Goiás (1988), Al Qadsia (1988 e 1989), Seleção do Kuwait (1990), Al-Ahli Saudi (1991), Criciúma (1991), Al Qadsia (1992), Grêmio (1993 a 1996), Júbilo Iwata (1997), Palmeiras (1997 a 2000), Cruzeiro (2000 e 2001), Seleção Brasileira (2001 e 2002), Seleção Portuguesa (2003 a 2008), Chelsea (2008 e 2009), Bunyodkor (2009 e 2010), Palmeiras (2010 a 2012), Seleção Brasileira (2013 e 2014), Grêmio (2014 e 2015), Guangzhou Evergrande (2015 a 2017), Palmeiras (2018 e 2019) e Cruzeiro (desde 10/2020).Títulos: Campeonato Gaúcho (1987), Copa do Kuwait (1990), Copa do Golfo (1990), Copa do Brasil (1991), Copa do Brasil (1994), Campeonato Gaúcho (1995), Copa Libertadores (1995), Campeonato Gaúcho (1996), Recopa Sul-Americana (1996), Campeonato Brasileiro (1996), Copa do Brasil (1998), Copa Mercosul (1998), Copa Libertadores (1999), Torneio Rio-São Paulo (2000), Copa Sul Minas (2001), Copa do Mundo (2002), Liga Uzbeque (2009), Copa do Brasil (2012), Copa das Confederações (2013), Liga Chinesa (2015), Liga da Ásia (2015), Supercopa da China (2016), Liga Chinesa (2016), Copa da China (2016), Supercopa da China (2017), Liga Chinesa (2017) e Campeonato Brasileiro (2018).