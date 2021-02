Novo contrato de Hugo Souza com o Flamengo é publicado no BID

Hugo Souza teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira. Isso significa que o seu contrato atual, que foi renovado em dezembro, passa a ter validade até o fim de 2025.

E, com Diego Alves ainda em recuperação de uma lesão muscular, o goleiro de 22 anos seguirá como titular para o jogo deste domingo, quando o Flamengo visitará o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

> Confira e simule a tabela do Brasileirão Formado no Ninho do Urubu, Hugo Souza acumula passagens pelas Seleções de base e, inclusive, já foi chamado por Tite para a Seleção Brasileira para um período de observação. Integrando o elenco principal nesta temporada pela primeira vez, o goleiro fez 23 jogos nesta temporada.

Neste momento, o Fla de Hugo está com 64 pontos, agora a dois atrás do Inter (líder), que empatou na noite passada. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, às 20h30 deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid.