Nova York vai sortear mil ingressos de US$ 50 para jogos da Copa do Mundo em Nova Jersey Estadão Conteúdo 21.05.26 23h02 A cidade de Nova York vai sortear mil ingressos para jogos da Copa do Mundo pelo preço de US$ 50 (R$ 251,50 na cotação atual). O anúncio foi feito pelo prefeito Zohran Mamdani nesta quinta-feira. O objetivo é dar a oportunidade de moradores locais que não conseguiriam arcar com os custos de assistirem partidas no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, sede do Mundial mais próxima da maior cidade dos Estados Unidos. "Há inúmeros nova-iorquinos desesperados para assistir a uma partida da Copa, mas que simplesmente não podem pagar", afirmou o Mamdani em evento no bairro Little Senegal, que contou com a presença de Tim Weah, atacante da seleção americana, e do vereador Yusef Salaam. Durante a visita, Mamdani ainda disse que a prefeitura de Nova York firmou parceria com o comitê organizador NYNJ para disponibilizar os ingressos que serão subsidiados. A medida é uma resposta à alta dos preços das entradas para os jogos da Copa nos Estados Unidos, uma das três sedes da competição, ao lado de Canadá e México. Cinco duelos da fase de grupos e outros dois da fase eliminatória serão contemplados pela medida. Além dos descontos nas entradas, a prefeitura de Nova York ainda vai oferecer transporte gratuito de ida e volta até o MetLife Stadium. O sorteio será realizado na próxima segunda-feira, 25. Os moradores locais poderão participar da ação uma vez por dia, com limite de até 50 mil inscrições diárias. O anúncio dos vencedores, que vão poder comprar até dois ingressos, será no dia 3 de junho. O primeiro jogo da Copa do Mundo a ser realizado no MetLife Stadium será a estreia do Brasil contra Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pelo Grupo C. O estádio também será o palco da grande final do torneio, marcada para o dia 19 de julho, às 14h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Nova York ingressos sorteio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02