Nova polêmica: ex-treinador do Paysandu responde Leandro Niehues; veja

Após uma entrevista em que o agora ex-profissional do Paysandu, Leandro Niehues, cita Hélio dos Anjos, o ex-treinador do Papão usou as suas redes sociais para expor uma conversa com Niehues. O téor do assunto, contudo, não foi divulgado.

Simples e Duro...A resposta a ele foi dada nessas duas mensagens...!!! pic.twitter.com/P5hlFaP6IX — Hélio dos Anjos (@Helio_dos_Anjos) October 25, 2020

A reportagem procurou os dois profissionais que prefereram não expor o conteúdo da conversa. "O que eu tinha que falar eu falei para ele. Não vou divulgar. Mande ele passar para vcs o áudio que mandei para ele", disse Hélio.

Leandro, por sua vez, considera o assunto encerrado. "Agradeço a atenção, mas acho melhor encerrar por aqui, Deus abençoe a vida dele!", afirmou, referindo-se a Hélio dos Anjos.

Leandro se despediu do comando técnico do Paysandu (Jorge Luiz/Paysandu)

Depois da vitória contra o Treze-PB, Leandro anunciou que irá para o Operário-PR e esclareceu detalhes da sua primeira saída do Paysandu.

