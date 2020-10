Com 100% de aproveitamento, Leandro Niehues se despede do Paysandu e desabafa contra Hélio dos Anjos

De forma surpreendente, após obter duas vitórias como treinador do Paysandu, diante do Ferroviário-CE e Treze-PB, Leandro Niehues revelou que vai trabalhar no Operário-PR - time do ex-treinador bicolor, Matheus Costa. No seu discurso de despedida, logo após a vitória contra o Treze-PB, Leandro explicou os bastidores da sua primeira passagem pelo clube.

"Era uma decisão tomada. já tinha tomado na quarta-feira. E quero deixar claro o seguinte: nunca, em nenhum momento, houve interferência de diretoria no sentido de pedir a escalação de nenhum jogador. Não tenho que fazer média com ninguém até porque estou de saída do clube", afirmou.

Leandro, que foi demitido do Papão a pedido do ex-treinador bicolor Hélio dos Anjos, tentou explicar os bastidores da sua primeira saída. "Estava num churrasco na casa dele num dia. No outro, ele (Hélio) pediu a minha demissão. Ele me via como uma pessoa que não agradava e queria atingir outras pessoas no clube. Não foi legal. Fiquei quatro meses em casa. Todos nós precisamos trabalhar".

Sobre a sua saída do Paysandu, Leandro classificou como tentativa de se aproximar da família, alegando que os treinamentos do Operário-PR ficam distantes 100 quilômetros da sua casa. "Era uma decisão minha de poder estar mais perto da minha casa trabalhando. O Operário dá 100 quilômetros de Curitiba e, do fundo do coração, acredito que deixei as portas abertas".

A partida

A despedida de Leandro deixou em segundo plano a sua análise sobre a vitória contra o Treze. Para ele, contudo, a escalação foi essencial. "Estou muito feliz com o resultado. Era um jogo de seis pontos. Começamos muito bem o jogo na proposta de entrar com um tripé de volantes. A coisa surtiu efeito. Saímos na frente logo no início de jogo. Teve momentos que poderíamos ter feito o segundo gol, mas há méritos do adversário", avaliou. O agora ex-profissional do Papão explicou os seus últimos dias no clube, argumentando que se sente com a sensação de dever cumprido. "Não deixei a vaidade se sobrepor. Foram duas vitórias e foram necessárias. Trabalho era bom, haja vista que sempre falávamos que acreditávamos no grupo. O Brigatti está vindo. Ele é uma boa pessoa, de coração bom e vai vir para ajudar. Os números dele são inquestionáveis".