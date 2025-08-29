Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º Estadão Conteúdo 29.08.25 12h23 Lando Norris manteve o ritmo nesta sexta-feira e dominou também o segundo treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1. O britânico foi o mais veloz do dia, superando mais uma vez o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca em sessão marcada por batidas e bandeiras vermelhas. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo. Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar. O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos. Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente. Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista. Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos. Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino. Os pilotos voltam à pista no sábado para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário. Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda: 1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980 2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979 4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478 6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738 7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834 9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957 10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113 12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320 14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361 16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682 17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122 20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda treino livre bandeira vermelha Norris Piastri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 