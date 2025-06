Norris aprova filme 'F-1' e diz que roteiro espelha sua rivalidade com Oscar Piastri

O filme "F-1", estrelado pelo renomado ator Brad Pitt, e que tem estreia prevista para o mês de junho nos cinemas de todo mundo, contou com a presença da maioria dos pilotos em uma exibição especial nesta segunda-feira, em Nova York. Após assistir à pré-estreia, Lando Norris, piloto a McLaren, disse que a história espelhou um pouco de sua rivalidade com o companheiro de equipe Oscar Piastri.

Segundo colocado no Mundial de Pilotos com 176 pontos, o britânico se envolveu em um incidente com o australiano (e líder do Campeonato com 198 pontos) no fim do GP do Canadá neste domingo. Na entrevista, porém, ele afirmou que o relacionamento entre os dois segue "amigável". "Você sempre quer ser o chefe e sempre quer estar no topo - de todos, não apenas do seu companheiro de equipe. Você quer estar no topo do grid, certo?", disse Norris externando o ambiente competitivo que domina os boxes.

"A parte interessante, e acho que o filme de 'F1' aborda um pouco mais, é como os companheiros de equipe precisam ser companheiros de equipe, mas também como eles querem vencer uns aos outros. E como você consegue esse equilíbrio? Porque se for muito para um lado, não é bom. Se for muito para o outro, não é bom. É um equilíbrio difícil, mas faz parte do esporte", completou.

BATIDA E PEDIDO DE DESCULPAS Norris se desculpou imediatamente pela colisão com Piastri na corrida de domingo, enquanto tentava ultrapassá-lo. O contato fez com que ele batesse no muro, encerrando sua corrida. O australiano, porém, conseguiu terminar em quarto lugar e ampliar sua vantagem na classificação para 22 pontos na tabela.

"Sempre soubemos que queríamos vencer um ao outro, mas acho que uma coisa que fizemos muito bem foi trabalhar juntos como equipe", disse Norris. "É claro que sempre haverá alguns pequenos obstáculos, chicanes e coisas para contornar, mas no final das contas, acho que, contanto que superemos o outro dia juntos, isso é o mais importante."

RUSSELL ESPERA MAIS VITÓRIAS DA MERCEDES A vitória de George Russell no Canadá no domingo o tornou o único piloto, além de Norris, Piastri e o atual campeão Max Verstappen, a conquistar uma vitória nesta temporada.

Feliz por ter ficado no lugar mais alto do pódio, o inglês espera que este triunfo seja o trampolim para mais sucessos para ele e também para a equipe Mercedes.

"A temporada está indo bem, sempre pode ser melhor. É claro que a última corrida foi ótima, vencer no Canadá foi importante, mas estamos buscando mais. Queremos estar nessa briga pelo campeonato", disse Russell.