O Liberal chevron right Esportes chevron right

Norris adota cautela na liderança do Mundial de Pilotos: 'É um fim de semana de cada vez'

Estadão Conteúdo

Novo líder do Mundial de Pilotos, Lando Norris adotou um discurso cauteloso após ultrapassar seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, na classificação com quatro corridas para o fim do campeonato. "É um fim de semana de cada vez", disse o piloto britânico. "Estou feliz, focado em mim mesmo, ignorando todo esse barulho e ficando na minha. Está funcionando no momento, então estou feliz."

Norris disse que a corrida "tranquila" no GP do México neste domingo era exatamente o que ele queria. Ele largou da pole position e cruzou a linha de chegada com 30s324 de vantagem sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou em segundo lugar.

"Que corrida", afirmou o piloto após conquistar seu 10º triunfo na carreira. "Consegui manter meus olhos focados e me concentrar no que estava fazendo. Uma corrida bem tranquila, que era exatamente o que eu queria. Boa largada, boa primeira volta e eu pude continuar a partir daí."

O fim de semana foi totalmente favorável para Lando Norris, que superou seu companheiro de McLaren em todas as sessões que participou. A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vitórias da campeã antecipada do Mundial de Construtores, com triunfos de Max Verstappen (3) e George Russell.

O próximo final de semana da F-1 será o Grande Prêmio de São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Fórmula 1

GP do México

Lando Norris
Esportes
