Norris adota cautela na liderança do Mundial de Pilotos: 'É um fim de semana de cada vez' Estadão Conteúdo 26.10.25 21h32 Novo líder do Mundial de Pilotos, Lando Norris adotou um discurso cauteloso após ultrapassar seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, na classificação com quatro corridas para o fim do campeonato. "É um fim de semana de cada vez", disse o piloto britânico. "Estou feliz, focado em mim mesmo, ignorando todo esse barulho e ficando na minha. Está funcionando no momento, então estou feliz." Norris disse que a corrida "tranquila" no GP do México neste domingo era exatamente o que ele queria. Ele largou da pole position e cruzou a linha de chegada com 30s324 de vantagem sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou em segundo lugar. "Que corrida", afirmou o piloto após conquistar seu 10º triunfo na carreira. "Consegui manter meus olhos focados e me concentrar no que estava fazendo. Uma corrida bem tranquila, que era exatamente o que eu queria. Boa largada, boa primeira volta e eu pude continuar a partir daí." O fim de semana foi totalmente favorável para Lando Norris, que superou seu companheiro de McLaren em todas as sessões que participou. A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vitórias da campeã antecipada do Mundial de Construtores, com triunfos de Max Verstappen (3) e George Russell. O próximo final de semana da F-1 será o Grande Prêmio de São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do México Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00