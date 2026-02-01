Noroeste vence Velo Clube, desencanta e respira na luta contra a degola Estadão Conteúdo 01.02.26 22h22 O Noroeste enfim desencantou no Paulistão. Na noite deste domingo (01), em duelo válido pela sexta rodada da primeira fase, venceu um confronto da parte debaixo da tabela, contra o Velo Clube, pelo placar de 2 a 0, em casa, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Ronaldo Alves e Carlão marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Noroeste respirou na luta contra o rebaixamento e aparece na 12ª colocação com sete pontos. O Velo Clube, por sua vez, se complicou e segue no Z-2, na 15ª posição com quatro. Botafogo-SP e Santos, primeiros fora da zona, têm seis. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas com poucas chances claras de gols. Tanto que o placar só foi sair do zero aos 33 minutos. Quando, depois de diversos escanteios cobrados na área, Ronaldo Alves se antecipou à defesa e testou para o fundo da rede. A resposta do Velo Clube veio aos 40, em um chute de longa distância de Luiz Otávio que mandou no cantinho, mas Luiz Daniel fez a defesa. Já o Noroeste quase ampliou em uma bola alçada na área, mas desta vez parou em boa defesa de Marcelo Carné. Por isso, o duelo foi para o intervalo com vitória parcial dos donos da casa. Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Velo Clube em cima, buscando o empate e o Noroeste controlando bem o jogo. Tanto que foi os donos da casa seguiram criando as principais chances. Aos 18, Cristiano arriscou de longe e o goleiro rival voou na bola. O Velo Clube chegou a assustar, mas o Noroeste ampliou no final do jogo com o incansável Carlão. Aos 40 minutos, em um contra-ataque rápido, Thiago Lopes lançou Leocovick, que invadiu a área e só escorou para o atacante completar para o gol aberto. Por isso, os donos da casa venceram por 2 a 0. Os dois times voltam a campo no próximo domingo (08) para a disputa da sétima rodada do Paulistão. O Noroeste recebe o Santos, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 16h. Mais tarde, às 18h30, no Benitão, em Rio Claro, o Velo Clube encara o Red Bull Bragantino. FICHA TÉCNICA NOROESTE 2 X 0 VELO CLUBE NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Ronaldo Alves (Lucas Cunha) e Pedro Carrerete; Jhonny (Yuri Ferraz), Tauã, Cristiano e Sanchéz (Leocovick); Pedro Felipe (Thiago Lopes), Carlão e Diego Mathias (Léo Tocantins). Técnico: Guilherme Alves. VELO CLUBE - Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha (Jhoninha), Betão, Marcelo Augusto e Zé Mario (Caíque Silva); Luiz Otávio, Mateus Norton (Karl) e Silas (Islan); Daniel Amorim (Lucas Duni) e Rodrigo Alves. Técnico: Pintado. ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores. GOLS - Ronaldo Alves, aos 33, do primeiro tempo, e Carlão, aos 40 minutos, do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Pedro Felipe (Noroeste) e Karl, Rodrigo Alves e Zé Mario (Velo Clube). PÚBLICO - Não disponível. RENDA - R$ 81.310,00. LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). 