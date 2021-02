Nocaute ao ano? Americano acerta joelhada voadora e 'apaga' ex-campeão do UFC em 28s; assista

Com bons duelos, o UFC Vegas 18, realizado no último sábado (6), teve como destaque máximo e unânime o peso-galo Cory Sandhagen. Em ação no co-main event, o lutador enfrentou o experiente Frankie Edgar e não tomou conhecimento do ex-desafiante ao cinturão peso-pena e campeão peso-leve do Ultimate. Com uma atuação de gala, Cory esperou pela aproximação do seu oponente e acertou uma joelhada voadora impressionante, que pegou em cheio no queixo de Edgar e o fez cair já apagado no octógono, com apenas 28 segundos de luta. O resultado emblemático coloca Sandhagen, atual segundo colocado no ranking dos galos, como forte postulante à uma disputa de título na categoria, que tem atualmente o russo Petr Yan como campeão.

Veja como foi o nocaute: