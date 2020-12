No sufoco, Bahia empata com o Unión e avança na Sul-Americana

Foi no sufoco, mas o Bahia está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Esquadrão segurou o empate sem gols com o Santa Fe e agora espera o vencedor de Defensa y Justicia e Vasco.

O confrontoO Unión começou o duelo no campo ofensivo. Na casa dos 6 minutos Corvalán teve a principal chance, mas não converteu em gol para desespero da sua equipe.

Depois do susto o Bahia entrou no jogo e começou a levar perigo nos contra-ataques. A melhor chance veio com Gilberto, que dribou o goleiro, ficou sem ângulo e chutou para fora.

Antes do intervalo, o Unión ficou com um jogador a menos, pois Diale deu entrada dura em Élber e levou o cartão vermelho.

Na etapa final o Unión tentou implementar uma pressão, mas quem teve a melhor oportunidade foi o Bahia. Após cruzamento, Ramon apareceu na pequena área e se atrapalhou na finalização. Na sobra, ele chutou na trave.

No duelo contra o relógio, o Unión se lançou ao ataque e teve a bola da classificação perto dos 45 minutos. Cabrera levantou, Márquez cabeceou e Douglas fez milagre.

Nos acréscimos o Unión marcou o seu gol, mas o VAR entrou em ação e apontou impedimento do atacante argentino.

UNIÓN SANTA FE 0 X 0 BAHIALocal: 15 de Abril, Buenos Aires (ARG)Data-Hora: 01/12/2020 – 19h15Árbitro: Jhon Ospina (COL)Auxiliares: Sebastián Vela (COL) e Wilmar Navarro (COL)VAR: Carlos Betancur (COL)Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Corvalán, Nardoni (UNI), Nino Paraíba, Gregore, Daniel, Ramon (BAH)Cartões vermelhos: Diale (UNI)Gols: UNIÓN SANTA FE: Moyano; Vera (Cabrera, aos 30/2ºT), Brasil, Galván e Corvalán; Nardoni (Gastón González, aos 38/2ºT), Leyes (Comas, aos 38/2ºT) e Carbajal (Juan García, aos 30/2ºT); Luna Diale, Fernando Márquez e Zenón (Esquivel, ao 0/2ºT). Técnico: Juan Azconzábal. BAHIA: Douglas; Nino Paraíba (Elias, ao 0/2ºT), Anderson Martins (Ernando, aos 7/2ºT), Juninho e Matheus Bahia (Daniel, aos 15/2ºT); Gregore, Ramon e Edson (Rodriguinho, aos 37/2ºT); Élber (Clayson, ao 0/2ºT), Gilberto e Rossi. Técnico: Mano Menezes.