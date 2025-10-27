No Mercado de Bragança, placa faz zoeira com remistas: Fiado só com o Remo na Libertadores Dono de bar no mercado conta que placa está no local há 22 anos, quando o Paysandu esteve na competição internacional O Liberal 27.10.25 13h34 Bar em Bragança ostenta placa com "condição" para vender fiado aos seus clientes (Flávia Saboia/Especial para O Liberal) Um bar localizado no Mercado Municipal de Bragança, na região dos Caetés, não perdoa os torcedores do Remo. Uma placa desafia seus consumidores ao dizer que o local só venderá 'fiado' aos clientes "Quando o Remo participar da Taça Libertadores!". De acordo com o proprietário, o aviso está no local há 22 anos. O registro foi feito pelo perfil Égua, tá barato, que divulga promoções no instagram. Em viagem para a cidade do interior paraense, Flávia Saboia, uma das responsáveis pelo perfil com mais de 100 mil seguidores, fez o registro. Será que o fiado vem? O Remo, de fato, nunca participou de uma Conmebol Libertadores como o Paysandu, que em 2003 esteve na competição internacional inclusive vencendo o Boca Juniors da Argentina no estádio 'La Bombonera'. Porém, ao que tudo indica, a Série A pode estar muito próxima do Leão. Este ano, com 57 pontos, o Clube do Remo está próximo de conseguir o acesso para à Série A do Brasileirão 2026. Mas, para o "fiado" no bar de Bragança realmente funcionar, precisaria ainda que o clube paraense fechasse sua participação na Série A pelo menos na quarta colocação para garantir participação na competição internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES AGORA SIM! FIVB confirma equipes que disputarão o Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro 27.10.25 19h56 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. 27.10.25 18h03 Flamengo Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos Sinistro aconteceu no município de Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (27/10) 27.10.25 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00