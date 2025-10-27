No Mercado de Bragança, placa faz zoeira com remistas: Fiado só com o Remo na Libertadores

Um bar localizado no Mercado Municipal de Bragança, na região dos Caetés, não perdoa os torcedores do Remo. Uma placa desafia seus consumidores ao dizer que o local só venderá 'fiado' aos clientes "Quando o Remo participar da Taça Libertadores!". De acordo com o proprietário, o aviso está no local há 22 anos.

O registro foi feito pelo perfil Égua, tá barato, que divulga promoções no instagram. Em viagem para a cidade do interior paraense, Flávia Saboia, uma das responsáveis pelo perfil com mais de 100 mil seguidores, fez o registro.

Será que o fiado vem?

O Remo, de fato, nunca participou de uma Conmebol Libertadores como o Paysandu, que em 2003 esteve na competição internacional inclusive vencendo o Boca Juniors da Argentina no estádio 'La Bombonera'. Porém, ao que tudo indica, a Série A pode estar muito próxima do Leão.

Este ano, com 57 pontos, o Clube do Remo está próximo de conseguir o acesso para à Série A do Brasileirão 2026. Mas, para o "fiado" no bar de Bragança realmente funcionar, precisaria ainda que o clube paraense fechasse sua participação na Série A pelo menos na quarta colocação para garantir participação na competição internacional.