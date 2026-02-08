Capa Jornal Amazônia
Nikola Jokic obtém 19º 'triplo-duplo' da temporada e se aproxima de recorde da NBA

Estadão Conteúdo

Nikola Jokic anotou 22 pontos, 17 assistências e 14 rebotes na vitória do Denver Nuggets por 136 a 120 sobre o Chicago Bulls no United Center, na noite de sábado. Com seu 19º "triplo-duplo" nesta temporada, Jokic chegou ao 182º da carreira e ultrapassou Oscar Robertson na lista dos jogadores que mais conseguiram o feito na história da NBA. Agora, ele está atrás apenas de Russell Westbrook, que tem 207.

"Ele é um jogador lendário", disse Jokic sobre Robertson, estrela nos anos 1960 e 1970 e membro do Hall da Fama da NBA. "Qualquer jogador que entra nesta liga sabe que ele é uma lenda mundial", completou o sérvio.

Chegar ao topo da lista parece uma questão de tempo para o três vezes MVP da NBA. Jamal Murray, companheiro de Nuggets de Jokic, disse que espera ainda mais do sérvio, que faz 31 anos em 19 de fevereiro. "Ele ainda tem muito pela frente", afirmou Murray. "Quando ele bater o recorde, será um recorde do Usain Bolt. Vai mantê-lo por muito tempo."

Jokic tenta agora o "triplo-duplo" pelo terceiro jogo seguido diante de sua torcida contra o Cleveland Cavaliers na segunda-feira. Os Nuggets estão na terceira colocação da Conferência Oeste, enquanto o time de Chicago está na 11ª posição na Leste.

CASTLE SE JUNTA A DAVID ROBINSON NA HISTÓRIA DO SPURS Na mesma rodada que Jokic obteve seu 182º "triplo-duplo", o armador Stephon Castle, do San Antonio, teve uma atuação de destaque com 40 pontos, 12 rebotes e 12ll assistências, e conquistou seu segundo na carreira. Ele liderou os Spurs na vitória sobre o Dallas Mavericks por 138 a 125.

Castle se juntou a David Robinson como os únicos jogadores dos Spurs na história a conseguir um "triplo-duplo" de 40 pontos. Em sua quarta vitória consecutiva e a nona em 12 jogos, o San Antonio estabeleceu um recorde da temporada de pontos em um tempo, com 81 antes do intervalo. O time ocupa a segunda posição na Conferência Oeste, e o Dallas é apenas o 12º na mesma conferência.

Confira os jogos da noite deste sábado da NBA

Brooklyn Nets Nets 127 x 113 Washington Wizards Oklahoma City Thunder 106 x 112 Houston Rockets San Antonio Spurs 138 x 125 Dallas Mavericks Orlando Magic 120 x 117 Utah Jazz Atlanta Hawks 119 x 126 Charlotte Hornets Chicago Bulls 120 x 136 Denver Nuggets Los Angeles Lakers 105 x 99 Golden State Warriors Phoenix Suns 103 x 109 Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers 122 x 115 Memphis Grizzlies Sacramento Kings 126 x 132 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os duelos da rodada deste domingo

Boston Celtics x New York Knicks Washington Wizards x Miami Heat Toronto Raptors x Indiana Pacers Minnesota Timberwolves x LA Clippers

