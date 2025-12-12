Nikola Jokic lidera Nuggets contra Kings e Pelicans encerram sequência de sete derrotas na NBA Na partida, Jokic acertou 14 de 16 arremessos, incluindo duas bolas de três pontos e converteu seis de oito lances livres Redação O Liberal com informações da AE 12.12.25 8h58 O Denver Nuggets superou o Sacramento Kings por 136 a 105 na noite de quinta-feira, em jogo da temporada regular da NBA. A vitória contou com atuação inspirada de Nikola Jokic, que assinalou 36 pontos e pegou 12 rebotes. O pivô sérvio destacou-se na marcação e nas tramas ofensivas, contribuindo com oito assistências. Com este resultado, os Nuggets derrotaram o Sacramento Kings pela terceira vez em quatro confrontos na temporada. Jokic demonstrou alta eficiência, acertando 14 de 16 arremessos, com duas bolas de três pontos, e convertendo seis de oito lances livres. A boa vantagem construída permitiu que o jogador não participasse do último quarto da partida. Kings sofrem nova derrota na NBA Do lado dos Kings, Malik Monk foi o principal pontuador da equipe com 18 pontos. Apesar disso, o time de Sacramento mantém a má fase na competição, registrando a sexta derrota em sete partidas disputadas. Pelicans encerram sequência de derrotas Na mesma rodada, o New Orleans Pelicans encerrou uma sequência de sete derrotas. A equipe obteve uma vitória contundente sobre o Portland Trail Blazers por 143 a 120, no Smoothie King Center. Liderados por Trey Murphy III, com 24 pontos, e Jordan Poole, com 22, os Pelicans impuseram um ritmo forte desde o início. Eles fecharam o primeiro quarto vencendo por 39 a 30, com Bryce McGowens convertendo todas as cinco tentativas de cestas triplas. Esta foi a segunda vitória da franquia de New Orleans desde que James Borrego assumiu como novo treinador do elenco principal. Ele substituiu Willie Green, que foi demitido em 15 de novembro. Pelo Portland Trail Blazers, que também sofreu a sexta derrota em sete confrontos, Shaedon Sharpe foi o maior pontuador. O ala-armador terminou o duelo com 21 pontos. Resultados dos jogos da quinta-feira Confira os jogos da noite desta quinta-feira: Houston Rockets 115 x 113 Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks 116 x 101 Boston Celtics New Orleans Pelicans 143 x 120 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 105 x 136 Denver Nuggets Próximos jogos da NBA nesta sexta-feira Acompanhe os jogos desta sexta-feira: Charlotte Hornets x Chicago Bulls Detroit Pistons x Atlanta Hawks Philadelphia 76ers x Indiana Pacers Washington Wizards x Cleveland Cavaliers Memphis Grizzlies x Utah Jazz Dallas Mavericks x Brooklyn Nets Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Nuggets Kings Pelicans Jokic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26