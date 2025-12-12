Capa Jornal Amazônia
Nikola Jokic lidera Nuggets contra Kings e Pelicans encerram sequência de sete derrotas na NBA

Na partida, Jokic acertou 14 de 16 arremessos, incluindo duas bolas de três pontos e converteu seis de oito lances livres

Redação O Liberal com informações da AE

O Denver Nuggets superou o Sacramento Kings por 136 a 105 na noite de quinta-feira, em jogo da temporada regular da NBA. A vitória contou com atuação inspirada de Nikola Jokic, que assinalou 36 pontos e pegou 12 rebotes.

O pivô sérvio destacou-se na marcação e nas tramas ofensivas, contribuindo com oito assistências. Com este resultado, os Nuggets derrotaram o Sacramento Kings pela terceira vez em quatro confrontos na temporada.

Jokic demonstrou alta eficiência, acertando 14 de 16 arremessos, com duas bolas de três pontos, e convertendo seis de oito lances livres. A boa vantagem construída permitiu que o jogador não participasse do último quarto da partida.

Kings sofrem nova derrota na NBA

Do lado dos Kings, Malik Monk foi o principal pontuador da equipe com 18 pontos. Apesar disso, o time de Sacramento mantém a má fase na competição, registrando a sexta derrota em sete partidas disputadas.

Pelicans encerram sequência de derrotas

Na mesma rodada, o New Orleans Pelicans encerrou uma sequência de sete derrotas. A equipe obteve uma vitória contundente sobre o Portland Trail Blazers por 143 a 120, no Smoothie King Center.

Liderados por Trey Murphy III, com 24 pontos, e Jordan Poole, com 22, os Pelicans impuseram um ritmo forte desde o início. Eles fecharam o primeiro quarto vencendo por 39 a 30, com Bryce McGowens convertendo todas as cinco tentativas de cestas triplas.

Esta foi a segunda vitória da franquia de New Orleans desde que James Borrego assumiu como novo treinador do elenco principal. Ele substituiu Willie Green, que foi demitido em 15 de novembro.

Pelo Portland Trail Blazers, que também sofreu a sexta derrota em sete confrontos, Shaedon Sharpe foi o maior pontuador. O ala-armador terminou o duelo com 21 pontos.

Resultados dos jogos da quinta-feira

Confira os jogos da noite desta quinta-feira:

  • Houston Rockets 115 x 113 Los Angeles Clippers
  • Milwaukee Bucks 116 x 101 Boston Celtics
  • New Orleans Pelicans 143 x 120 Portland Trail Blazers
  • Sacramento Kings 105 x 136 Denver Nuggets

Próximos jogos da NBA nesta sexta-feira

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

  • Charlotte Hornets x Chicago Bulls
  • Detroit Pistons x Atlanta Hawks
  • Philadelphia 76ers x Indiana Pacers
  • Washington Wizards x Cleveland Cavaliers
  • Memphis Grizzlies x Utah Jazz
  • Dallas Mavericks x Brooklyn Nets
  • Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves
Esportes
.
