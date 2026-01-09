Nicole Silveira celebra pódio na Copa do Mundo de Skeleton: 'No caminho certo'

A brasileira Nicole Silveira conquistou, nesta sexta-feira, 9, a medalha de bronze na etapa de St. Moritz da Copa do Mundo de Skeleton. Depois do torneio, a atleta de 31 anos celebrou o pódio e analisou sua temporada que antecede os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

"Essa medalha é muito importante para mim, porque mostra que tudo o que eu estou sacrificando e todo o esforço que estou fazendo é o caminho certo", falou Nicole.

"As atletas que eu estou competindo contra, muitas têm mais experiência do que eu tenho, mas eu estou tentando achar o atalho para chegar lá no topo. E é um ano olímpico, então todo mundo está bem forte", completou.

Esta foi a terceira medalha de Nicole em etapas da Copa do Mundo de Skeleton. Ela já havia sido bronze em PyeongChang, na Coreia do Sul, em 2024 e na própria St. Moritz, no ano passado.

Caso confirme sua classificação aos Jogos de Inverno de 2026, Nicole Silveira disputaria sua segunda edição do evento multiesportivo. Ela terminou na 13ª colocação em Pequim-2022.