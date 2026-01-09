Nicole Silveira celebra pódio na Copa do Mundo de Skeleton: 'No caminho certo' Estadão Conteúdo 09.01.26 20h47 A brasileira Nicole Silveira conquistou, nesta sexta-feira, 9, a medalha de bronze na etapa de St. Moritz da Copa do Mundo de Skeleton. Depois do torneio, a atleta de 31 anos celebrou o pódio e analisou sua temporada que antecede os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. "Essa medalha é muito importante para mim, porque mostra que tudo o que eu estou sacrificando e todo o esforço que estou fazendo é o caminho certo", falou Nicole. "As atletas que eu estou competindo contra, muitas têm mais experiência do que eu tenho, mas eu estou tentando achar o atalho para chegar lá no topo. E é um ano olímpico, então todo mundo está bem forte", completou. Esta foi a terceira medalha de Nicole em etapas da Copa do Mundo de Skeleton. Ela já havia sido bronze em PyeongChang, na Coreia do Sul, em 2024 e na própria St. Moritz, no ano passado. Caso confirme sua classificação aos Jogos de Inverno de 2026, Nicole Silveira disputaria sua segunda edição do evento multiesportivo. Ela terminou na 13ª colocação em Pequim-2022. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Esqui Copa do Mundo de Skeleton Nicole Silveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03