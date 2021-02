Neymar solta fogos após eliminação de Karol Conká no 'BBB'; assista

Neymar comprou fogos para comemorar a saída da Karol Conka 🤣😂😂🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/A46VoUiVxE — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) February 24, 2021

O atacante Neymar compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira, um vídeo onde ele aparece soltando fogos após a eliminação de Karol Conká do reality "Big Brother Brasil 21". Rejeitada por 99% do público no paredão, a cantora já tinha sido alvo do astro de PSG e agora a festa teve a participação do artifício explosivo (assista acima).+ Veja a tabela do Brasileirão, saiba os jogos e simule a 38ª rodada

Neymar solta fogos após saída de Karol Conká do 'BBB' (Reprodução/Instagram Neymar)

No vídeo, Neymar diz que o artifício era em homenagem à rapper brasileira. Karol esteve no paredão com Arthur e Gilberto, outros dois "brothers" do reality da Globo, e foi escolhida por 99,17% do público votante. Antes dela deixar o programa, Ney já havia digitado no Twitter para que os torcedores deixem Karol "em paz" e que os problemas que fizeram ela ser eliminada da atração se limitem ao "BBB".

Lesionado, Neymar está se recuperando com o departamento médico do PSG. Ele foi desfalque na Liga dos Campeões - que pode ser exibida pela Globo até 2024 - e deve retornar no próximo mês.