'Neymar precisa pensar primeiro na saúde, depois em protagonismo', diz Casemiro Antes da Copa, Casemiro foi um dos jogadores que defendeu a convocação de Neymar Estadão Conteúdo 28.05.26 11h52 Seleção brasileira (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) A seleção brasileira está há dois dias se preparando para a Copa do Mundo de 2026 e Neymar tomou conta do noticiário por causa da lesão na panturrilha direita, que o deixará de 2 a 3 semanas se recuperando. Capitão do time de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro até se incomodou um pouco em responder mais de uma pergunta sobre o camisa 10. Neymar, mesmo longe de 100%, será protagonista da seleção? "O Neymar é como outro jogador dentro do grupo, mais um jogador importante entre os 26 convocados. Neste momento, ele está cuidando da lesão e querendo voltar a treinar primeiro, passo a passo, para estar bem de saúde. Só depois para pensar em protagonismo. O primeiro pensamento tem que ser a saúde", disse Casemiro. Antes da Copa, Casemiro foi um dos jogadores que defendeu a convocação de Neymar, junto com outros líderes do elenco, como Raphinha. O principal argumento é a experiência que o jogador agrega ao grupo. Neymar pode ir para sua quarta Copa do Mundo. "É um jogador experiente, de uma geração experiente. Vai disputar a quarta Copa do Mundo e já passou por inúmeras situações no futebol. Isso agrega muita experiência ao grupo. O ambiente da seleção já é conhecido por ele e, com o Neymar, sem dúvida, essa experiência faz diferença. Jogar uma quarta Copa do Mundo é algo importante. Ter jogadores importantes e experientes no elenco também é fundamental", comentou o meio-campista. Casemiro vai para sua terceira Copa do Mundo. Em recente entrevista à TNT Sports, o volante, que deixou o Manchester United-ING, deu uma declaração sobre o garoto Endrick que repercutiu. Ao afirmar que o atacante ainda "não é do grupo", passou a impressão para algumas pessoas de que acreditava que o jovem não deveria ser convocado por Carlo Ancelotti. "Fiquei bastante chateado. Naquele momento, tentei proteger o jogador e não colocar um peso enorme sobre ele em uma Copa do Mundo. O Endrick ainda é um jogador muito jovem e pode disputar mais três ou quatro Copas do Mundo. Não dá para colocar toda essa responsabilidade sobre ele agora. A intenção foi proteger", disse Casemiro. "Nós, jogadores mais experientes, temos que proteger os mais novos por causa da grandeza da competição. O Endrick já mostrou para todo mundo que tem estrela e ainda vai disputar muitas Copas do Mundo", completou. Casemiro vai a campo com os demais jogadores da seleção brasileira para o segundo treinamento com bola na Granja Comary ainda nesta quinta-feira, 28. 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