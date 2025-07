Neymar pode deixar o Santos e voltar à Europa ainda em 2025, diz jornal argentino

A passagem de Neymar pelo Santos pode estar chegando ao fim. Segundo informações do portal argentino TyC Sports, o atacante está sendo monitorado pelo Olympique de Marselha, da França, e cogita deixar o clube ainda neste ano, mesmo tendo contrato até dezembro de 2025.

O interesse europeu surge em meio a um momento conturbado no clube paulista, que vive uma crise técnica e administrativa. Atualmente, o Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, nos pênaltis.

Fora das quatro linhas, Neymar também enfrenta desgaste com parte da torcida santista. No jogo contra o Internacional, na última quarta-feira (23/07), o camisa 10 discutiu com um torcedor na Vila Belmiro. O episódio gerou reações negativas nas arquibancadas e provocou nota de repúdio da Torcida Jovem do Santos.

"O ídolo é você, não ele. Pedimos apenas que você porte-se como um. Imagine você, um torcedor esgotado, desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo, e implorar para que ele faça esse elenco instável jogar bola, você não o faria?", dizia o comunicado da organizada.

Durante o bate-boca, o jogador respondeu que "poderia estar ganhando muito mais em outro lugar", o que intensificou os rumores de uma possível saída.

De acordo com a CNN, nenhuma proposta oficial foi feita ao Santos até o momento. No entanto, o jogador estaria avaliando seu futuro e ainda não descarta permanecer até a Copa do Mundo de 2026. Em 2025, ele disputou 16 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências pelo Santos.