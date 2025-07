Após derrota do Santos para o Internacional, Neymar discute com torcedor na Vila Belmiro

O jogo contra o Internacional-RS terminou de forma dramática para Neymar. Além da derrota, o camisa 10 do Santos discutiu com um torcedor após o fim da partida, realizada na noite da última quarta-feira (23), na Vila Belmiro. A cena foi gravada por torcedores que estavam no estádio e divulgada nas redes sociais.

A discussão começou logo após o apito final. Neymar foi até o setor de cadeiras da Vila Belmiro e começou a discutir com o torcedor. Ao que tudo indica, tratava-se da mesma pessoa com quem o atacante já havia se desentendido durante o segundo tempo. A transmissão da partida flagrou o craque falando na direção ao local da confusão durante o duelo.

Nas imagens, não é possível entender o que ambos dizem, mas, ao fundo, alguns torcedores aparecem xingando. Neymar discutiu com o torcedor até a chegada do goleiro João Paulo, que conversou com o atacante e o retirou da confusão.

O Santos perdeu o jogo por 2 a 1. Neymar esteve perto de empatar o duelo minutos antes do fim. Já nos acréscimos, o jogador chutou a bola na trave, que correu pela linha e quase entrou no gol, mas o goleiro do Inter, Rochet, conseguiu ser mais rápido e ficou com a redonda.

Com o resultado, o Santos segue na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos. O Peixe não faz uma boa campanha na Série A. Em 15 jogos, o time venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu nove.