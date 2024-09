Neymar não deve voltar aos gramados em 2024, afirma treinador do Al-Hilal

O retorno de Neymar aos campos em 2024 foi descartado pelo treinador Jorge Jesus, do Al-Hilal, surpreendendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda esperava contar com o craque neste ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Diogo Dantas.

Na última terça-feira (24), após a vitória do Al-Hilal na segunda rodada da Copa do Rei Saudita, Jorge Jesus, em entrevista coletiva, falou sobre a situação do jogador brasileiro e afastou qualquer previsão de retorno imediato.

"Neymar é um jogador importante para o Al-Hilal e para a liga em geral", destacou Jesus, que, apesar dos elogios, foi cauteloso: "Não posso especificar uma data para o seu regresso. Analisaremos a situação em janeiro."

A CBF tinha esperança de convocar Neymar para os jogos da Data FIFA de novembro, contra a Venezuela, no dia 14, e o Uruguai, no dia 19. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e sua comissão técnica seguem acompanhando a recuperação do atleta, confiantes de que ele ainda possa ser peça-chave na equipe.