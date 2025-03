Neymar ganha prêmio no Paulistão, dedica à esposa e fala sobre casamento

Apesar de não ter sido incluído na seleção do Campeonato Paulista, Neymar subiu ao palco do Mercado Pago Hall, no Pacaembu, na noite desta sexta-feira (28), para receber o prêmio de gol mais bonito da competição. Com o troféu em mãos, o camisa 10 do Santos dedicou a conquista a pessoas especiais, incluindo Bruna Biancardi, a quem chamou de esposa.

“A minha família, minha filha, minha esposa, meu pai, meus companheiros. Estou muito feliz”, declarou o jogador.

Mesmo utilizando o termo "esposa", Neymar esclareceu que o casamento ainda não tem data marcada e brincou sobre os rumores recentes.

“Não tem nada marcado ainda. Já falei que começou a sair esse monte de coisa. Já falei: ‘me avisa a data que preciso me arrumar, pelo menos’”, comentou.

O gol que garantiu o prêmio ao craque foi o olímpico contra a Inter de Limeira. Durante o Paulistão, Neymar registrou três gols e três assistências em sete partidas.