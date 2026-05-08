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Neymar é flagrado comendo 'marmitex' em sua mansão e viraliza

No próximo domingo, às 18h30, o Santos irá a campo contra o Red Bull Bragrantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Estadão Conteúdo

Neymar viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, após ser flagrado comendo um 'marmitex'. Em vídeo publicado pelo "parça" Cris Guedes no YouTube, o camisa 10 do Santos aparece apreciando a comida.

"Quem acha que o Neymar não come marmitex Olha aí", disse Guedes no vídeo. "Marmitex, rapaziada", respondeu Neymar. Em seguida, o amigo detalhou os ingredientes da quentinha do craque: "Ah, não Macarrão, feijão, linguiça, purê Você que escolheu?"

"Marmitex aí, rapaziada. É marmita, filho. Tu acha que a tua marmita é de quê? É assim, rapaz", disse Neymar. Depois do flagrante, o jogador terminou a refeição em seu helicóptero, enquanto voava na companhia de Guedes.

A gravação animada e descontraída na mansão do craque em Santos, no litoral paulista, foi ao ar na quinta-feira, mas ganhou repercussão nesta sexta.

No próximo domingo, às 18h30, o Santos irá a campo contra o Red Bull Bragrantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Neymar, que tem o objetivo de convencer Carlo Ancelotti a levá-lo para ser uma opção para a seleção na Copa do Mundo, deve ser relacionado pelo técnico Cuca e ir a campo.

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