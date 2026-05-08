Neymar é flagrado comendo 'marmitex' em sua mansão e viraliza No próximo domingo, às 18h30, o Santos irá a campo contra o Red Bull Bragrantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Estadão Conteúdo 08.05.26 19h53 Neymar viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, após ser flagrado comendo um 'marmitex'. Em vídeo publicado pelo "parça" Cris Guedes no YouTube, o camisa 10 do Santos aparece apreciando a comida. "Quem acha que o Neymar não come marmitex Olha aí", disse Guedes no vídeo. "Marmitex, rapaziada", respondeu Neymar. Em seguida, o amigo detalhou os ingredientes da quentinha do craque: "Ah, não Macarrão, feijão, linguiça, purê Você que escolheu?" "Marmitex aí, rapaziada. É marmita, filho. Tu acha que a tua marmita é de quê? É assim, rapaz", disse Neymar. Depois do flagrante, o jogador terminou a refeição em seu helicóptero, enquanto voava na companhia de Guedes. A gravação animada e descontraída na mansão do craque em Santos, no litoral paulista, foi ao ar na quinta-feira, mas ganhou repercussão nesta sexta. No próximo domingo, às 18h30, o Santos irá a campo contra o Red Bull Bragrantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Neymar, que tem o objetivo de convencer Carlo Ancelotti a levá-lo para ser uma opção para a seleção na Copa do Mundo, deve ser relacionado pelo técnico Cuca e ir a campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar marmitex COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zé Ricardo confia no 'fator casa' do Remo contra o Palmeiras: 'Podemos, sim, buscar a vitória' Volante exaltou ainda o fato da equipe azulina ter vencido na última rodada, o que aumentou a confiança do time. 08.05.26 17h35 Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47