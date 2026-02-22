Neymar assume responsabilidade pelo primeiro gol do Novorizontino: 'Erro foi meu' Estadão Conteúdo 22.02.26 21h47 Neymar fez, neste domingo (22), seu primeiro jogo completo na temporada pelo Santos. A presença do astro, entretanto, não evitou a derrota para o Novorizontinoe, consequentemente, a eliminação no Paulistão 2026. Na verdade, ele teve participação considerável no placar adverso para o time da Vila Belmiro. Foi dos pés de Neymar o primeiro gol da partida, marcado por Rômulo. O camisa 10 errou um passe e perdeu a posse de bola no campo de defesa, bem próximo ao gol de Gabriel Brazão. O Novorizontino roubou a bola e marcou. Após o lance, Neymar foi visto conversando com seus companheiro e dizendo que "o erro foi meu". O erro de Neymar poderia ter sido crucial para o resultado final, mas Gabriel Bontempo, que entrou no segundo tempo no lugar do xará Gabriel Menino, devolveu a esperança ao torcedor santista. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele aproveitou uma furada de Gabigol e chutou no canto direito do arqueiro do Novorizontino para empatar a partida. O jogo seguiu para os pênaltis até que, aos 50 minutos, Léo Naldi acabou com as esperanças do time praiano. Após grande jogada do atacante Vinícius Paiva, o volante ganhou da marcação e mandou, de cabeça, para o fundo das redes de Gabriel Brazão. Este foi apenas o segundo jogo de Neymar na temporada, sendo o primeiro em que ele jogou os 90 minutos completos. Antes disso, ele já havia entrado na goleada sobre o Velo Clube, também pelo Paulistão, em partida realizada no último domingo (15). O astro foi a campo vindo do banco de reservas. Ele estava se recuperando de uma cirurgia no joelho e suas condições físicas levantam a dúvida se ele estará apto para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56