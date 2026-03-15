Neymar admite expectativa por seleção e reclama do gramado da Vila Belmiro Estadão Conteúdo 15.03.26 19h27 O atacante Neymar teve uma atuação bem discreta no clássico diante do Corinthians neste domingo (15), realizado na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o camisa 10 falou sobre uma possível chance na seleção brasileira com Carlo Ancelotti, que anunciará a lista nesta segunda-feira (16). "Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar a jogar pela Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção", disse Neymar para o Premiere na saída de campo. A convocação desta semana é a última antes da lista final da Copa do Mundo e o técnico Ancelotti usará os atletas em amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O astro do Santos ainda não foi chamado pelo treinador italiano e não veste a camisa amarela desde outubro de 2023. Além da expectativa com a convocação, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro no clássico. "A gente tinha tudo para fazer um jogo muito melhor. É algo que nós jogadores não temos controle, mas, sim, nossos diretores e diretoria, que é o campo. Um dia de clássico não pode deixar quebrar a irrigação e deixar um jogo desse lento, ruim para nós. Eu falei com todos eles. A responsabilidade é deles, de cuidar do campo. Isso não é um fator de termos jogado mal, mas atrapalha o espetáculo". Com a igualdade no placar, o time da Baixada Santista chegou aos seis pontos na competição e figura na segunda metade da tabela de classificação. Mesmo jogando dentro de casa, o atacante não condenou o resultado. "Depois de ter dois jogadores a menos, o empate não foi ruim". A equipe de Juan Pablo Vojvoda retorna a campo na próxima quarta-feira (18), também na Vila Belmiro, às 21h30, contra o Internacional. O time do Rio Grande do Sul ainda não venceu na competição e tem apenas dois pontos conquistados, afundado na zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos Neymar Campeonato Brasileiro seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Palmeiras e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30