Neymar acelera recuperação de cirurgia e volta ao Santos pode acontecer no início de fevereiro O camisa 10 apresentou uma boa evolução após a artroscopia realizada no dia 22 de dezembro Estadão Conteúdo 23.01.26 10h28 Neymar se aproxima da volta aos gramados após cirurgia no joelho esquerdo. O atacante, visto na Vila Belmiro, já vive a expectativa de ser liberado para os treinamentos do Santos. A artroscopia foi realizada em 22 de dezembro. Desde então, o camisa 10 apresentou boa evolução com tratamento intensivo, indicando um retorno breve à rotina da equipe. O treinador Juan Pablo Vojvoda demonstrou satisfação com a recuperação do jogador. "Vamos tê-lo logo. Semanas ou dias. Não mais do que isso", afirmou o técnico argentino. Expectativa do Treinador e Próximos Jogos Vojvoda destacou o comprometimento de Neymar. O jogador tem feito "turno duplo" de atividades, buscando estar apto rapidamente para auxiliar o seu time do coração, segundo o comandante argentino. O Santos soma cinco pontos no Campeonato Paulista, ocupando a oitava colocação com uma vitória, dois empates e uma derrota. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino. Retorno Aguardado no Brasileirão A estreia do Santos no Brasileirão está agendada para 28 de janeiro, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Vojvoda espera contar com Neymar, ao menos, nas primeiras rodadas do Nacional. Sem atuar na temporada, o atacante precisa agora ganhar condicionamento físico e aprimorar a forma técnica. A projeção é que Neymar volte no clássico com o São Paulo, em 4 de fevereiro, pela segunda rodada do Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar retorno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00