O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar acelera recuperação de cirurgia e volta ao Santos pode acontecer no início de fevereiro

O camisa 10 apresentou uma boa evolução após a artroscopia realizada no dia 22 de dezembro

Estadão Conteúdo

Neymar se aproxima da volta aos gramados após cirurgia no joelho esquerdo. O atacante, visto na Vila Belmiro, já vive a expectativa de ser liberado para os treinamentos do Santos.

A artroscopia foi realizada em 22 de dezembro. Desde então, o camisa 10 apresentou boa evolução com tratamento intensivo, indicando um retorno breve à rotina da equipe.

O treinador Juan Pablo Vojvoda demonstrou satisfação com a recuperação do jogador. "Vamos tê-lo logo. Semanas ou dias. Não mais do que isso", afirmou o técnico argentino.

Expectativa do Treinador e Próximos Jogos

Vojvoda destacou o comprometimento de Neymar. O jogador tem feito "turno duplo" de atividades, buscando estar apto rapidamente para auxiliar o seu time do coração, segundo o comandante argentino.

O Santos soma cinco pontos no Campeonato Paulista, ocupando a oitava colocação com uma vitória, dois empates e uma derrota. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino.

Retorno Aguardado no Brasileirão

A estreia do Santos no Brasileirão está agendada para 28 de janeiro, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Vojvoda espera contar com Neymar, ao menos, nas primeiras rodadas do Nacional.

Sem atuar na temporada, o atacante precisa agora ganhar condicionamento físico e aprimorar a forma técnica. A projeção é que Neymar volte no clássico com o São Paulo, em 4 de fevereiro, pela segunda rodada do Brasileiro.

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Neymar

retorno
Esportes
.
