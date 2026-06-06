New York Knicks abre 2 a 0 na decisão da NBA em dia de ruim para Wembanyama

O New York Knicks aumentou a vantagem na decisão da NBA nesta sexta-feira (05), após nova vitória diante do San Antonio Spurs. Atuando novamente no Frost Bank Center, as franquias protagonizaram um fim de duelo muito agitado e os visitantes conseguiram vencer por 105 a 104, e abriram 2 a 0 na série.

Com a vantagem, a franquia de Nova Iorque precisa de mais duas vitórias para garantir o título. Em toda a história da NBA, o visitante que venceu as duas primeiras partidas sempre terminou como campeão. Os Knicks não vencem a NBA desde 1973 e não chegavam na decisão há quase 30 anos.

Na próxima segunda-feira (08), as equipes se enfrentam no Madison Square Garden, em Nova Iorque. O New York Knicks pode encerrar a disputa na próxima quarta-feira (10), caso consiga duas vitórias nos próximos dois duelos.

O segundo jogo começou mais travado no Frost Bank Center e com uma série de faltas de ambos os times. Em desvantagem na série, os Spurs conseguiram implementar suas jogadas e contou com boas participações de Julian Champagnie para fechar o primeiro quarto com 34 a 25 no placar.

Os Knicks entraram definitivamente na partida no segundo período, aproveitando as boas jogadas do norte-americano Mikal Bridges. Com o bom desempenho, a equipe conseguiu virar o duelo e fechou com 31 a 18.

Após o intervalo, o San Antonio Spurs entrou desligado e viu os visitantes abrirem dez pontos de vantagem. No entanto, o astro Victor Wembanyama, que estava sumido no duelo, assumiu o protagonismo na partida e anotou 12 pontos. Mesmo assim, não foi suficiente para superar o bom esquema montado pelos Knicks, que fecharam o terceiro período por 28 a 23.

O grande momento da partida ocorreu justamente no quarto decisivo. Os Knicks chegaram a abrir 14 pontos de vantagem no placar, mas os Spurs não desistiram e conseguiram emplacar uma sequência de 14 pontos a 0, empatando o confronto nos últimos minutos. As equipes alternaram a liderança e não deixavam o adversário abrir vantagem.

A grande estrela dos Spurs, Victor Wembanyama errou no momento decisivo, quando faltava apenas 10 segundos no cronômetro e 104 a 104 no placar. Ele pegou o rebote defensivo e tentou o passe para Stephon Castle. O companheiro estava de costas, não viu o passe e acabou sendo acertado nas costas. A posse foi para o Knicks e Jalen Brunson sofreu a falta. O camisa 11 converteu um dos lances livres e garantiu a segunda vitória para o time de Nova Iorque, por 105 a 104.