Neto diz que Caio Ribeiro pipocou e fez média sobre festa de Neymar: 'O problema não é dele, é nosso'

O apresentador Neto criticou o comentarista Caio Ribeiro, que foi cauteloso ao falar sobre a grande festa de fim de ano de Neymar, em Mangaratiba. Neto fez questão de ressaltar o problema da aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus e disse que o comentarista foi "pipoqueiro" e fez "média" ao dizer que o problema da realização do evento é apenas do jogador do PSG.

- Vejo você, Caio, um menino legal, gente boa... Como você é pipoqueiro, fazedor de média. Como que você pode fazer isso? 'É problema é do Neymar'. Se é problema do Neymar, por que você não vai na festa dele? Vai lá com os seus filhos, com a sua família. Vai você lá. O problema não é dele, velho! O problema é nosso! Nosso! - disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta manhã.

Neto ainda aproveitou para elogiar o apresentador Felipe Andreoli, que criticou Neymar durante o "Globo Esporte" da última terça-feira.

- Felipe Andreoli, parabéns pelo que você falou no Globo Esporte ontem. Parabéns! Tudo que você falou é o que eu penso também, só que eu falo de uma forma muito mais dura. Agora, Caio, você que é considerado um dos comentaristas do mundo, falar de novo isso? Repense. Nós temos que tentar passar para o outro lado que a vacina é importante, e que a vida é mais importante que tudo. Caio, pede desculpas, que vai ficar mais bonito para você, ou você continua na Globo fazendo média com um bando de jogador - completou.

Neymar não se pronunciou sobre a grande festa. A agência Fábrica, produtora responsável pelo evento, emitiu uma nota afirmando que realizará uma festa na Costa Verde para 150 pessoas, mas não citou o nome do jogador.