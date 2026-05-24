NBA: Knicks abrem 3 a 0 na final da Conferência Leste e ficam perto de classificação Além do bom desempenho fora de casa, a equipe de Nova Iorque chegou a 10ª vitória seguida Estadão Conteúdo 24.05.26 9h41 O New York Knicks derrotou o Cleveland Cavaliers, por 121 a 108, e abriu vantagem de 3 a 0 na final da Conferência Leste da NBA, em duelo realizado na Rocket Arena, na noite deste sábado (23), em Cleveland. A equipe liderada por Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns precisa apenas de uma vitória para confirmar a classificação na grande final do torneio. Além do bom desempenho fora de casa, a equipe de Nova Iorque chegou a 10ª vitória seguida. A franquia não se classifica para uma decisão da NBA desde a temporada 1999 e não ergue a taça desde 1973. O próximo confronto acontece na segunda-feira (25), às 21h, também na Rocket Arena. No duelo deste sábado, o grande destaque da partida foi o norte-americano Jalen Brunson, que terminou com 30 pontos, seis assistências e três rebotes. Outros que tiveram boas atuações foram OG Anunoby, com 21 pontos, quatro assistências e sete rebotes, e Mikal Bridges, com 22 pontos, seis assistências e dois rebotes. Pelo lado do Cleveland, o norte-americano Evan Mobley foi o cestinha da equipe com 24 pontos, seis rebotes e duas assistências. Donovan Mitchell foi outro destaque, com 23 pontos, quatro assistências e um rebote. Além do experiente James Harden, com 19 pontos, cinco assistências e cinco rebotes. Atuando em casa, os Cavs não fizeram um bom início de partida e viram os visitantes com uma diferença considerável logo nos minutos iniciais. O primeiro período terminou com vantagem de dez pontos para os visitantes, que foi fundamental para todo o andamento do duelo. Embora os outros quartos tenham sido mais equilibrados, o New York Knicks conseguiu manter uma boa distância no placar e confirmou a terceira vitória seguida diante do Cleveland. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NBA Cleveland Cavaliers New York Knicks Conferencia Leste COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Léo Cupertino aponta detalhes da preparação física na Seleção Brasileira Preparador físico do Paysandu passou pela CBF entre 2022 e 2024, conquistando três títulos na base. 24.05.26 8h00 Palmeiras aproveita expulsão de Carrascal, faz três no Flamengo e aplaca pressão sobre Abel 23.05.26 23h32 Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15