Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo Estadão Conteúdo 05.09.25 19h03 Cedido à seleção brasileira sub-20 para um período de treinamentos nesta Data Fifa, o atacante Nathan Fernandes é o mais novo desfalque do Botafogo para a sequência da temporada. Isso porque o jogador sofreu uma fratura no antebraço durante uma atividade e será submetido a uma cirurgia no local. O atleta estava com o grupo da seleção no interior de São Paulo visando a preparação para o Mundial da categoria, que será realizado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Anderson Mota. A estimativa de recuperação nesses casos é de dois meses, mas o departamento médico do Botafogo não divulga um prazo para a volta do atacante. No entanto o atleta deverá ser submetido a um tratamento intensivo após o procedimento cirúrgico para diminuir o período de inatividade. Desfalque nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o atacante vai ficar ausente da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, na próxima quinta-feira, no estádio Nilton Santos. No confronto de ida, em São Januário, as equipes ficaram no empate de 1 a 1. Com 16 partidas no ano, o jovem atacante tem um gol marcado pelo time carioca e também duas assistências. Contratado pela equipe alvinegra em fevereiro deste ano, Nathan vinha sendo uma importante alternativa ofensiva para o treinador.