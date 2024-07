APCEF/PA conquista boa colocação em etapa da Copa Brasil de Natação

No último sábado (13/7), a equipe de natação da APCEF/PA (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará) - composta por Abel Costa, Aurea Bastos, Pedro Cunha e Jorge Augusto Conceição - fez bonito e conquistou ótima colocação na 8ª Etapa da Copa Brasil de Natação de Águas Abertas, realizada na Praia do Farol, Ilha do Mosqueiro, distrito de Belém.

A etapa fez parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). As provas vão servir para o ranking nacional da disputa em águas abertas.

No percurso de 5 quilômetros, a equipe da APCEF/PA conquistou o 5º lugar na classificação geral. Abel Costa faturou o 2º lugar na categoria Sênior D.