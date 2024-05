Narrador Silvio Luiz é internado em hospital após sofrer derrame durante transmissão ao vivo

O narrador esportivo Silvio Luiz foi internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, após sofrer um derrame durante uma transmissão. Segundo informações do jornal ‘O Globo’, o locutor de 89 anos, segue hospitalizado desde o dia 08 de maio. Silvio precisou ser induzido ao coma pelos médicos após complicações nos rins e está entubado na UTI.

De acordo com a unidade médica onde o narrador segue internado, não há previsão de quando Silvio irá receber alta. Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o locutor passa mal durante uma programação ao vivo. No dia 9 de abril, durante a transmissão da final do campeonato paulista pelo PlayPlus, da Record, o narrador teve uma indisposição e precisou ser atendido pela equipe de paramédicos.

VEJA MAIS

Silvio Luiz é ex-árbitro de futebol e ex-ator, sendo atualmente considerado um dos maiores narradores do Brasil. O apresentador tornou-se conhecido pelo público por conta de seus bordões clássicos durante as narrações, como por exemplo: ‘olho no lanceeeee’, ‘pelo amor dos meus filhinhos’ e ‘pelas barbas do profeta’.

(Alice Mendonça, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)