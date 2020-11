Narrador e apresentadora da Globo estão namorando, diz site

Um novo casal foi formado nos corredores da TV Globo. O narrador Luiz Carlos Júnior e a apresentadora Jacqueline Brazil estão namorado, segundo o portal UOL Esportes. Os jornalistas estão juntos há cinco meses, mas adotaram uma postura discreta e ainda não assumiram o romance publicamente.

Luiz Carlos Júnior é narrador do Grupo Globo, enquanto Jacqueline Brazil é a apresentadora do tempo no Hora 1, Bom Dia Brasil e Jornal Nacional. Segundo o portal, o narrador já apresentou a jornalista para a sua filha, fruto do casamento com a também jornalista Janaína Xavier, do SporTV.

As especulações sobre uma possível relação aumentaram durante as férias de Jacqueline, quando ela publicou uma foto dando a entender que foi tirada pelo narrador. Luiz Carlos Jr. comentou na publicação e levou alguns internautas à loucura nos comentários.

Luiz Carlos Júnior se separou de Janaína Xavier em outubro do ano passado e, desde então, não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Juntos, o casal teve uma filha.