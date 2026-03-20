'Não tinha quem o protegesse', diz ex-lateral Cafu sobre a geração de Neymar Estadão Conteúdo 20.03.26 19h23 Em entrevista ao podcast Podpah, o capitão da seleção pentacampeã da Copa do Mundo, Cafu, falou sobre a geração do Neymar na seleção brasileira e como faltou alguém que protegesse o craque brasileiro, comparando sua situação ao do atacante Lionel Messi pela Argentina. Comparando as seleções de 2002 com a atual, Cafu fala sobre a quantidade de protagonistas e líderes em campo. "Se o Ronaldo estivesse mal, o Ronaldinho resolvia, o Rivaldo resolvia, e resolvia mesmo. Se os três estivessem mal, em uma cobrança de falta o Roberto Carlos resolvia, Se os quatro estivessem mal, em uma bola parada o Roque Júnior, o Lúcio ou Edmilson faziam um gol cabeça. Nós tínhamos varias opções para que você pudesse resolver o jogo". "Nós ficamos durante 15 anos jogando uma responsabilidade nas costas do Neymar. Ele não teve ninguém à altura dele, alguém que pudesse dividir uma responsabilidade com ele dentro de campo. Ele passou 15 anos tendo que bater falta, bater escanteio, brigar com o juiz, brigar com o torcedor, com o treinador e com a imprensa", disse o ex-jogador. Para ele, a seleção viveu um período em que a diferença entre os jogadores impedia de brigar de igual por uma Copa do Mundo. "O Neymar veio em uma geração onde a linha de raciocínio dele era 10 vezes na frente dos outros". Algo que hoje na seleção já teve uma evolução, com jogadores sendo destaque em diversos clubes mundialmente, mas que para ele ainda falta "protegerem" o atacante, comparando essa situação com a da seleção argentina, que teve que mudar o posicionamento de seus jogadores para ser campeã. "Em 2002 nós falamos 'vamos jogar para o Ronaldo e o Rivaldo', e proteger o Ronaldinho, 'se você apanhar lá nós vamos bater aqui, se diverte', o Neymar veio em uma geração que não tinha quem o protegesse, porque talvez ele auto se protegia, ele queria ter essa força para se proteger sozinho mas não conseguia". Usando a Argentina de exemplo, Cafu cita a Copa do Mundo vencida por eles e o respeito que todos tinham pelo Messi. "O respeito que a seleção argentina tinha pelo Messi. Enquanto o Messi não passasse por todo mundo, ninguém entrava em campo". O capitão do penta ainda afirma que o atacante brasileiro é maior que outros craques do mundo. "Do meu ponto de vista, o Neymar é maior que o Messi, só que talvez o comprometimento do Messi seja diferente, mas dessas últimas gerações, o Neymar é maior que todo mundo, que Cristiano Ronaldo, que Mbappé, tem mais recurso sem sombra de dúvidas, qualidade técnica". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção Brasileira Neymar Cafu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29