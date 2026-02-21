'Não pode botar mulher para apitar', diz jogador do Bragantino após derrota para o São Paulo Estadão Conteúdo 21.02.26 21h27 Revoltado com a derrota por 2 a 1 do Red Bull Bragantino para o São Paulo, que culminou na eliminação do time do interior no Paulistão, o autor do gol Gustavo Marques disparou de forma agressiva contra a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos. "Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo gol. Acho que nossa equipe sempre lutou. A gente não deixou de lutar em nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste... a gente pecou hoje, tenho certeza disso. A gente tem de levantar a cabeça. A gente sabe que em três dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro", começou falando o defensor do Bragantino. Em seguida, dirigiu-se diretamente à juíza, afirmando que o fato de ela ser mulher, não possuir a capacidade de apitar um jogo de semifinal do Paulistão. Além disso, segundo ele, a árbitra ainda teve uma atuação antiprofissional ao favorecer o clube do MorumBis. "Mas, primeiramente eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians... e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior." "Eu acho que esse jogo é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa família em casa... irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, pra ela vir e acabar com o sonho. Era o sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo." "Eu acho que a Federação Paulista tem de olhar para os jogos deste tamanho e não colocar uma mulher. Com todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, eu tenho a minha mãe. Desculpa se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas do tamanho dela eu não acho que ela tem a capacidade de apitar um jogo desse." "A gente tem de levantar a cabeça, porque daqui a três dias a gente já joga outro jogo e é vida que segue." Depois, perguntado pelo repórter da TNT Sports em campo sobre os erros de Daiane Caroline Muniz dos Santos, ele reafirmou as questões de gênero. "Ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo, e ela falava que o Cleiton segurava o jogo, que eu segurava o jogo... ela não teve critério para as duas equipes. Eu acho que a Federação Paulista tem de olhar isso. Não porque o Red Bull é pequeno. O Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que vamos fazer muita história esse ano", finalizou. Eliminado do Paulistão, o Red Bull Bragantino agora volta suas atenções para o Brasileirão. O time encara o Athletico-PR em casa, na próxima quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Bragantino Gustavo Marques machismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19