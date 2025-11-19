'Não estou nem perto de sentar na mesa com o Big 3 do tênis', diz Carlos Alcaraz Alcaraz e Sinner conquistaram os últimos oito grandes títulos em disputa Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 13h03 Em um dos melhores momentos da carreira, o tenista Carlos Alcaraz adotou um discurso de humildade mesmo ao finalizar a temporada como líder do ranking mundial. O espanhol tem se destacado no tênis ao lado do italiano Jannik Sinner. Alcaraz e Sinner conquistaram os últimos oito grandes títulos em disputa. Apesar disso, o espanhol não se coloca na mesma prateleira do "Big 3" do tênis, formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Seguindo a linha do seu discurso, Alcaraz não classificou o atual período como "uma nova era" da modalidade. O tenista ressaltou a permanência de Novak Djokovic no circuito. Alcaraz e a permanência de Djokovic no circuito Em entrevista ao jornal Marca, Alcaraz afirmou: "Djokovic segue jogando. Vão passando os anos, mas Djokovic continua, é o quarto do mundo e fez semifinais em todos os Grand Slams. Tem o nível e motivação." Ele complementou sua fala: "Não estou nem perto de sentar na mesa do 'Big 3'. Estou longe disso", reforçando sua visão sobre a comparação com os veteranos do esporte. Conquistas e títulos de Carlos Alcaraz Com apenas 22 anos de idade, Carlos Alcaraz já acumulou 24 títulos na carreira profissional. Entre suas conquistas, destacam-se seis troféus de Grand Slam. O espanhol brilhou duas vezes na final do US Open, venceu duas vezes em Wimbledon e completou seu cartel de torneios de primeira linha com mais duas conquistas em Roland Garros. Visão de Alcaraz sobre o futuro no tênis O tenista espanhol foi questionado sobre o futuro da sua carreira e se pensa em jogar tênis até próximo dos 38 anos de idade, como fizeram Novak Djokovic e Rafael Nadal. Alcaraz respondeu: "Neste momento não me vejo. Prefiro ir ano a ano e ver até onde pode chegar o meu corpo. E, acima de tudo, se tenho motivação e vontade." Ele finalizou: "Não penso se vou chegar aos 33 ou aos 38 anos (no tênis). Vou me cuidar para que minha carreira seja a mais longa possível", disse o número 1 do mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Sinner Big 3 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19