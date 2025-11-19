'Não estou nem perto de sentar na mesa com o Big 3 do tênis', diz Carlos Alcaraz

Em um dos melhores momentos da carreira, o tenista Carlos Alcaraz adotou um discurso de humildade mesmo ao finalizar a temporada como líder do ranking mundial. O espanhol tem se destacado no tênis ao lado do italiano Jannik Sinner.

Alcaraz e Sinner conquistaram os últimos oito grandes títulos em disputa. Apesar disso, o espanhol não se coloca na mesma prateleira do "Big 3" do tênis, formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Seguindo a linha do seu discurso, Alcaraz não classificou o atual período como "uma nova era" da modalidade. O tenista ressaltou a permanência de Novak Djokovic no circuito.

Alcaraz e a permanência de Djokovic no circuito

Em entrevista ao jornal Marca, Alcaraz afirmou: "Djokovic segue jogando. Vão passando os anos, mas Djokovic continua, é o quarto do mundo e fez semifinais em todos os Grand Slams. Tem o nível e motivação."

Ele complementou sua fala: "Não estou nem perto de sentar na mesa do 'Big 3'. Estou longe disso", reforçando sua visão sobre a comparação com os veteranos do esporte.

Conquistas e títulos de Carlos Alcaraz

Com apenas 22 anos de idade, Carlos Alcaraz já acumulou 24 títulos na carreira profissional. Entre suas conquistas, destacam-se seis troféus de Grand Slam.

O espanhol brilhou duas vezes na final do US Open, venceu duas vezes em Wimbledon e completou seu cartel de torneios de primeira linha com mais duas conquistas em Roland Garros.

Visão de Alcaraz sobre o futuro no tênis

O tenista espanhol foi questionado sobre o futuro da sua carreira e se pensa em jogar tênis até próximo dos 38 anos de idade, como fizeram Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Alcaraz respondeu: "Neste momento não me vejo. Prefiro ir ano a ano e ver até onde pode chegar o meu corpo. E, acima de tudo, se tenho motivação e vontade."

Ele finalizou: "Não penso se vou chegar aos 33 ou aos 38 anos (no tênis). Vou me cuidar para que minha carreira seja a mais longa possível", disse o número 1 do mundo.