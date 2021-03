Não é só futebol! Conheça a história envolvendo capitão do Remo com meia do Itupiranga

O meia Lucas Siqueira relatou, vias redes sociais, uma história interessante, envolvendo o jogador Douglas, do Itupiranga.

Douglas, ainda criança, tem um registro fotográfico com Lucas Siqueira, então jogador do Vasco da Gama-RJ.

O detalhe é que Douglas procurou o hoje jogador do Remo para relembrar a história e também pediu um novo registro fotográfico no jogo entre as equipes, realizado na última quinta-feira (11), no estádio do Baenão.

Veja:





Nunca será só futebol ♥️ pic.twitter.com/4zwVwUuIpx — out of context Remo (@OutcontextRemo) March 12, 2021

LEIA MAIS:

Zagueiro do Remo reencontra amigo de bairro que realizou o sonho de ser jogador e venceu a violência e o tráfico