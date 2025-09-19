'Não é assim que quero ganhar o ouro', diz Piu após confusão na final dos 400m no Mundial Estadão Conteúdo 19.09.25 10h57 Por alguns minutos, Alison dos Santos, o Piu, pode sentir o gosto da medalha de ouro no 400m com barreiras do Mundial de Atletismo, em Tóquio. Depois de terminar a prova na segunda posição, o líder Rai Benjamin chegou a ser desqualificado. A confusão, com recurso dos americanos na World Athletics, atrasou a entrega das medalhas e Piu manteve a prata ao final. Depois da prova, ele garantiu que não gostaria de ser campeão dessa forma. "Se algo irregular aconteceu, faz sentido desclassificar (o Benjamin). Mas não é assim que quero ganhar meu ouro. Não quero ganhar porque alguém perdeu", afirmou o brasileiro, em entrevista ao SporTV logo após a prova. Piu herdaria a medalha se fosse comprovada a irregularidade de Benjamin. Ele terminou em primeiro com o tempo de 46s84, mas correu o risco de ser desclassificado por supostamente ter derrubado uma barreira de forma irregular. Naquele momento, em que as medalhas ainda não haviam sido entregues, os competidores ficaram confusos sobre o resultado da prova. Abderrahman Samba, do Catar, completou o pódio com o bronze, mas poderia herdar a prata. "Eles não entregaram as medalhas de início. Imaginamos que estavam revendo a prova e ficamos nos recuperando, bebendo e respirando. E nada acontecia", contou Piu. "Na arquibancada, me chamaram para dizer que ele (Benjamin) foi desqualificado e eu ganhei o ouro. 'Não fala nada, vamos esperar'", revelou o brasileiro. O recurso dos americanos foi aceito pela Federação de Atletismo e o resultado mantido. O brasileiro largou na raia nove e, como nas semifinais, esbarrou no primeiro obstáculo. No entanto, ele manteve um bom ritmo, caiu para terceiro e, na reta final deu um sprint para conseguir arrancar e terminar a linha de chegada no segundo posto. Também contou com o tropeço de Benjamin, na última barreira, para se aproximar da conquista do ouro. "Estou muito feliz, não vou mentir. Já tinha uma medalha de ouro e uma de bronze (no Mundial). Agora, tenho também uma prata. Eu queria o ouro, mas estou orgulhoso da minha trajetória, do que eu fiz. Eu me entreguei nessa prova, me esforcei", afirmou Piu. Alison se recupera após ficar fora do pódio no último Mundial, realizado em Budapeste. Na ocasião, não medalhou depois de terminar a disputa na decisão apenas na quinta posição. À época, o brasileiro vinha de recuperação de um procedimento cirúrgico no joelho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Mundial final dos 400m com barreira Piu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro. 19.09.25 12h31 Futebol Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida 19.09.25 11h52 FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35