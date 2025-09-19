'Não é assim que quero ganhar o ouro', diz Piu após confusão na final dos 400m no Mundial

Por alguns minutos, Alison dos Santos, o Piu, pode sentir o gosto da medalha de ouro no 400m com barreiras do Mundial de Atletismo, em Tóquio. Depois de terminar a prova na segunda posição, o líder Rai Benjamin chegou a ser desqualificado. A confusão, com recurso dos americanos na World Athletics, atrasou a entrega das medalhas e Piu manteve a prata ao final. Depois da prova, ele garantiu que não gostaria de ser campeão dessa forma.

"Se algo irregular aconteceu, faz sentido desclassificar (o Benjamin). Mas não é assim que quero ganhar meu ouro. Não quero ganhar porque alguém perdeu", afirmou o brasileiro, em entrevista ao SporTV logo após a prova. Piu herdaria a medalha se fosse comprovada a irregularidade de Benjamin. Ele terminou em primeiro com o tempo de 46s84, mas correu o risco de ser desclassificado por supostamente ter derrubado uma barreira de forma irregular.

Naquele momento, em que as medalhas ainda não haviam sido entregues, os competidores ficaram confusos sobre o resultado da prova. Abderrahman Samba, do Catar, completou o pódio com o bronze, mas poderia herdar a prata. "Eles não entregaram as medalhas de início. Imaginamos que estavam revendo a prova e ficamos nos recuperando, bebendo e respirando. E nada acontecia", contou Piu.

"Na arquibancada, me chamaram para dizer que ele (Benjamin) foi desqualificado e eu ganhei o ouro. 'Não fala nada, vamos esperar'", revelou o brasileiro. O recurso dos americanos foi aceito pela Federação de Atletismo e o resultado mantido.

O brasileiro largou na raia nove e, como nas semifinais, esbarrou no primeiro obstáculo. No entanto, ele manteve um bom ritmo, caiu para terceiro e, na reta final deu um sprint para conseguir arrancar e terminar a linha de chegada no segundo posto. Também contou com o tropeço de Benjamin, na última barreira, para se aproximar da conquista do ouro.

"Estou muito feliz, não vou mentir. Já tinha uma medalha de ouro e uma de bronze (no Mundial). Agora, tenho também uma prata. Eu queria o ouro, mas estou orgulhoso da minha trajetória, do que eu fiz. Eu me entreguei nessa prova, me esforcei", afirmou Piu.

Alison se recupera após ficar fora do pódio no último Mundial, realizado em Budapeste. Na ocasião, não medalhou depois de terminar a disputa na decisão apenas na quinta posição. À época, o brasileiro vinha de recuperação de um procedimento cirúrgico no joelho.