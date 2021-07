Nada feito! São Paulo encerra negociações com Benedetto

A negociação do São Paulo com o atacante Benedetto terminou com um final triste para o Tricolor. A diretoria não conseguiu entrar em acordo com os representantes do jogador e deu as tratativas como encerradas.

Segundo apurado pelo LANCE!, o empresário do argentino, Christian Braganik, tentava uma compensação financeira pela liberação de Benedetto por empréstimo com opção de compra fixada. No entanto, o São Paulo não chegou a um acordo financeiro com o estafe do atleta.

Essa sexta-feira era tratada como um dia decisivo para o desfecho das conversas. O Tricolor tinha pressa para definir a situação, já que queria contar com o atleta nas quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, nos dias 10 e 17 de agosto.

Essa não foi a primeira negociação que não deu certo no São Paulo para a posição de centroavante. No último mês, o Tricolor tentou trazer Jonathan Calleri, mas novamente a questão financeira foi um fator decisivo para o desfecho negativo nas conversas.

O São Paulo toma cuidado com a questão financeira, já que tem uma dívida que gira em torno de R$ 600 milhões. Agora, resta saber se a diretoria tentará a contratação de um novo centroavante nos próximos dias. Enquanto isso, Pablo, Eder e Luciano são as opções de Crespo no elenco.