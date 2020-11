Na semana nacional do doador de sangue, elenco do Coimbra dá bom exemplo com doação coletiva

Para celebrar a Semana Nacional do Doador de Sangue, os atletas do Coimbra Sports, clube de futebol de Contagem, farão uma doação de sangue coletiva nesta quinta-feira, 26 de novembro. A coleta acontecerá a partir das 8h, no Hospital Júlia Kubitschek, que fica na Avenida Doutor Cristiano Resende, nº 2505, bairro Araguaia, em Belo Horizonte. Este é o posto do Hemominas mais próximo da cidade de Contagem. Durante a ocasião, o doador Luiz Gomes Grossi fará a sua quadragésima quinta e última doação de sangue (devido a sua idade) e será homenageado pelo Clube com uma camisa oficial.